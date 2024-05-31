Специалист по сопровождению приемных семей: детям вредят не только наркозависимые, но и «инстаграмные» родители

Мы изымаем ребенка, родителям дается больше возможностей и места, чтобы они себя проявили. Мы возвращаем ребенка, родители расслабляются, и получается замкнутый круг. По крайней мере, эта ситуация может повториться несколько раз. Представьте, когда с ребенком это происходит трижды: изъяли-вернули, изъяли-вернули, изъяли-вернули. И при этом семейная система биологических родителей так и не изменилась.

- По вашим наблюдениям, те дети, в семьях которых оба родителя или один из родителей очень сильно злоупотребляют алкоголем, это самая уязвимая в плане риска систематического насилия группа детей? Или совсем уж такой прямой связи нет, и садизм в отношении детей вполне возможен и без алкогольного и наркотического фона?

- Риск насилия по отношению к детям со стороны родителей существует в любых семьях. Где-то в большей, где-то в меньшей степени. Например, человек приходит усталым с работы, он в раздраженном состоянии, и тут он видит в дневнике ребенка замечания и много двоек.

Гиипотетически родитель должен сказать ребенку: «Давай это обсудим». Но легко ли найти родителей, которые так будут говорить? Чаще всего усталый и измученный родитель или не обратит внимания, или накричит. Плохо и то, и другое: в первом случае родитель игнорирует проблемы ребенка, во втором - совершает по отношению к нему акт психологического насилия.