В студии Postimees специалист по сопровождению приемных семей: в защите от чего в первую очередь нуждаются дети в Эстонии?

- НКО Teadlik Lapsevanem была создана в 2018 году как центр предоставления профессиональных услуг поддержки приемным и кризисным семьям. Наверное, в подавляющем большинстве случаев готовность взрослых людей воспитывать приемных детей говорит об их высокой сознательности и благородных моральных качествах, но, тем не менее, наверняка бывают случаи, когда воспитание детей в приемных семьях не идет гладко. Часто ли фиксируются случаи, когда приемная семья со временем становится кризисной?

- Те нормы эстонского законодательства в отношении усыновления детей, который сейчас действуют, насколько они справедливы и продуманны? Если существует крен от идеала в одну из сторон, то можно сказать, что наши законы скорее немного бюрократичны, и усложняют усыновление, или, напротив, немного либеральны, и могут приводить к усыновлению детей недостаточно ответственными людьми?

- Согласно принятой в организациях по защите детей терминологии, кризисные семьи - это семьи, нуждающиеся в экстренном вмешательстве. Если требуется такое вмешательство, всегда ли это значит, что детей надо срочно защищать от родительского насилия вплоть до их разлучения с родителями, или и на этой стадии еще возможны какие-то действия во имя сохранения семей в их нынешнем составе? Правда ли, что совсем минимизировать риски попадания в неприятные ситуации нельзя даже для детей из таких семей, где все вроде бы хорошо? Что одинаково опасно для детей из благополучных и неблагополучных семей?

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