Пропала 71-летняя Лариса: полиции нужна помощь в ее поисках

Она ушла из расположенного в деревне Тыдру приюта вчера после 20:00 или ночью. Лариса не очень хорошо ориентируется в пространстве, у нее проблемы с памятью. Полицейские проверили различные места, где она могла находиться, а также привлекли к поискам служебных собак, но безрезультатно.