Полиция просит помощи в поиске пропавшей в деревне Тырду в Пыхья-Пярнумаа 71-летней Ларисы.
Пропала 71-летняя Лариса: полиции нужна помощь в ее поисках
Она ушла из расположенного в деревне Тыдру приюта вчера после 20:00 или ночью. Лариса не очень хорошо ориентируется в пространстве, у нее проблемы с памятью. Полицейские проверили различные места, где она могла находиться, а также привлекли к поискам служебных собак, но безрезультатно.
Приметы пропавшей: рост 150 см, худощавое телосложение, загорелая, седые волосы, заплетенные в косу. Лариса быстро ходит. Она может быть одета в флисовую кофту серого цвета и черные брюки.
Полиция просит всех, кто видел изображенного на фотографии человека или знает, где он может находиться, звонить по номеру телефона.