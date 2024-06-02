Интервью Лидер Партии правых Лавли Перлинг: «Принимающий самостоятельные решения человек не нуждается в пособиях»

Хорошо, что сейчас ЕС сам взялся обновлять отставшие от сегодняшнего дня стандарты и Эстония могла бы взять на себя ведущую роль в том, чтобы эти стандарты дигитализировать.

- Вы все время говорите о предприятиях и торговле. А где у вас интересы частного лица?

- Движение рабочей силы в ЕС - это интересы частного лица.

- Оно вполне свободно же. Можно работать хоть в Эстонии, хоть в Париже.

- Так ли все свободно? Я не уверена. Вторкая тема - это субсидии для фермеров или рыбаков, например. Нашим фермерам приходится работать в климатических условиях, которые позволяют толком только картошку выращивать. Или наши рыбаки...

Предполагается, что они должны работать на замерзающей зимой воде с теми же требованиями, какие установлены для Средиземноморья. Ну должен же там звучать голос здравомыслия! Правые всегда говорили, что наш сельскохозяйственный сектор нуждается в поддержке.

Нашим фермерам приходится работать в мире, где другие фермеры собирают в год два-три урожая. Наши фермеры сверхтрудолюбивы. Они не хотят получать больше других. Они хотят, чтобы французским и итальянским фермерам доплачивали меньше, тогда и наши стали бы более конкурентоспособны в равных с ними условиях.

- Чтобы быть одинаково бедными?

- Нет, речь о равных условиях. Наивно было бы полагать, что сейчас кто-то отменит пособия, это нереально. Но нужно работать над тем, чтобы пособия были максимально равными и чтобы фермеру не нужно было вместо своей основной работы заполнять тонны бумаг для европейских бюрократов.