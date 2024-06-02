Интервью Лидер Партии правых Лавли Перлинг: «Принимающий самостоятельные решения человек не нуждается в пособиях»

Главный редактор Rus.Postimees поговорил с бывшим государственным прокурором, а ныне лидером Партии правых Лавли Перлинг о том, что не так с традиционными старыми партиями в Эстонии и в Европе, почему люди стали слишком сильно полагаться на государство, а не на свои силы, а также о том, ждет ли Европу волна праворадикальных движений.
Разговор состоялся незадолго до окончания избирательной кампании в Европарламент, поэтому многие темы касались именно единой Европы и ее будущего.
- Лавли, как вам кажется, насколько глубоко Российская Федерация внедрила в Европе свое влияние, «пустила корни» здесь?
- Я бы сказала, что есть страны, где это влияние очень глубокое. Моральная обязанность Эстонии, на мой взгляд, состоит в том, чтобы продемонстрировать нашим партнерам в Европе деятельность России, показать, где и в какой форме она оказывает влияние, а также как нужно этому препятствовать.
Каждый день на международном уровне с этим влиянием надо бороться. Я встречаюсь с людьми на разных уровнях в Западной Европе и дальше. И я постоянно изумляюсь этой наивности. Даже после двух лет полномасштабной войны посреди Европы люди на Западе по-прежнему не видят настоящее лицо зла России.
- Несколько дней назад я услышал интересную мысль от Каи Каллас. Она говорит, что до недавнего времени и страны Балтии, и Польшу в Европе видели глазами Москвы. Россия нас представляла как психованных русофобов и так на нас смотрели в Берлине и Париже. Вы не считаете, что для нас это экзистенциальная угроза, которой должны заниматься члены Европарламента?
- Этим нужно заниматься, но все начинается с поведения людей и примера, который они подают. Когда случился скандал с бизнесом мужа Каи Каллас, мой западный коллега сказал, что «вы же пост-советская страна, такое вполне может случиться». И я не стала с ним спорить, я промолчала.