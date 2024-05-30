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Налоговики: при выплате несовершеннолетнему зарплаты в конверте могут пострадать родители

rus.postimees.ee
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Зарплата в конверте. Иллюстративное фото.
Зарплата в конверте. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

В преддверии летнего сезона руководитель отдела налогового аудита Налогово-таможенного департамента Марк Мялтер поделился в передаче Terevisioon на канале ETV советами, как не пострадать от обмана работодателей при приеме несовершеннолетних на работу, пишет Rus.ERR.

«Если молодой человек хочет быть уверенным, что его не обманут, на встречу с работодателем нужно прийти вместе с родителем, поскольку родитель сам ходит на работу и знаком с рынком труда. Необходимо удостовериться в добросовестности работодателя, а также в том, оформлен ли у несовершеннолетнего трудовой договор или нет, было ли вообще трудоустройство зарегистрировано, и, наконец, выплачивалась ли заработная плата», – посоветовал Мялтер.

«Хуже всего, когда предприниматель сам начинает предлагать зарплату в конверте, это имеет последствия. В конечном итоге Налогово-таможенный департамент устраивает на таком предприятии проверку, и кто-то должен подоходный налог уплачивать. У молодых этих денег все равно нет, и за них должен платить родитель, но и предприниматель не спрячется», – сказал Мялтер.

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