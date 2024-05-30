В преддверии летнего сезона руководитель отдела налогового аудита Налогово-таможенного департамента Марк Мялтер поделился в передаче Terevisioon на канале ETV советами, как не пострадать от обмана работодателей при приеме несовершеннолетних на работу, пишет Rus.ERR.
Налоговики: при выплате несовершеннолетнему зарплаты в конверте могут пострадать родители
«Если молодой человек хочет быть уверенным, что его не обманут, на встречу с работодателем нужно прийти вместе с родителем, поскольку родитель сам ходит на работу и знаком с рынком труда. Необходимо удостовериться в добросовестности работодателя, а также в том, оформлен ли у несовершеннолетнего трудовой договор или нет, было ли вообще трудоустройство зарегистрировано, и, наконец, выплачивалась ли заработная плата», – посоветовал Мялтер.
«Хуже всего, когда предприниматель сам начинает предлагать зарплату в конверте, это имеет последствия. В конечном итоге Налогово-таможенный департамент устраивает на таком предприятии проверку, и кто-то должен подоходный налог уплачивать. У молодых этих денег все равно нет, и за них должен платить родитель, но и предприниматель не спрячется», – сказал Мялтер.