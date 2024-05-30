Налоговики: при выплате несовершеннолетнему зарплаты в конверте могут пострадать родители

«Если молодой человек хочет быть уверенным, что его не обманут, на встречу с работодателем нужно прийти вместе с родителем, поскольку родитель сам ходит на работу и знаком с рынком труда. Необходимо удостовериться в добросовестности работодателя, а также в том, оформлен ли у несовершеннолетнего трудовой договор или нет, было ли вообще трудоустройство зарегистрировано, и, наконец, выплачивалась ли заработная плата», – посоветовал Мялтер.