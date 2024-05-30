Ущерб более 20 000 евро Жительница Эстонии на личном опыте убедилась, к чему приводит общение с мошенниками

Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Как выяснилось, в начале апреля жертва нашла в Facebook объявление о возможностях инвестирования и ввела свои контактные данные.

С потерпевшей связались некие русскоговорящие люди, которые предложили ей помощь в инвестировании через интернет и стали руководить ее действиями посредством приложения Anydesk, установленного на ее компьютере и в мобильном телефоне.

Неизвестные до сего времени лица проинструктировали женщину о том, как торговать валютой и инвестировать в акции. В течение месяца женщина перевела 22 243 евро со своего банковского счета на криптовалютный кошелек платежного посредника.

До сих пор женщина не может вернуть эти деньги и средства, которые она инвестировала. Обстоятельства происшествия продолжает выяснять полиция.