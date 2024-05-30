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Почти десять процентов питьевой воды Тарту загрязнено бактериями

Келли Олеск
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Водозабор Сепа составляет около десяти процентов от общего объема питьевой воды Тарту.
Водозабор Сепа составляет около десяти процентов от общего объема питьевой воды Тарту. Фото: Postimees / SILLE ANNUK

Во вторник во время мониторинга качества воды на водоочистной станции Сепа были взяты пробы воды, в которых был выявлен рост количества кишечных бактерий. Исследуя причины превышения показателей, выяснилось, что предполагаемой причиной загрязнения водопроводной воды является дефектный обратный клапан в одной из скважин на станции.

Водозабор Сепа составляет около десяти процентов от общего объема питьевой воды Тарту, который затрагивает районы Варику, Таммелинн и Рянилинн. В этих районах может присутствовать небольшое количество бактериального остаточного загрязнения. Специалисты рекомендуют кипятить воду перед употреблением.

Употребление загрязненной воды может вызвать рвоту, тошноту, боль в животе, диарею или лихорадку. При появлении симптомов заболевания следует обратиться к врачу.

Жителей других районов Тарту эта опасность не касается, но в связи с перенаправлением воды могут наблюдаться мутность и колебания давления. Водозабор Сепа со вчерашнего дня отключен от системы питьевого водоснабжения, вода подается из других источников.

Предыдущий мониторинг воды на водоочистной станции Сепа проводился 20 мая, тогда пробы были в норме.

Результаты мониторинговых анализов, взятых во вторник, станут известны сегодня. По информации из лаборатории, полученной вчера, было принято решение о применении превентивных мер.

Просим ограничить использование питьевой воды для полива в ближайшие дни.

Новость дополняется.

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