Движение поездов на Балтийском вокзале будет приостановлено на неделю

Перевод - Диана Харламова

В четверг газета Delfi Ärileht написала о том, что Балтийский вокзал, являющийся пассажирским железнодорожным узлом Эстонии, будет закрыт для поездов на целую неделю, с 15 по 22 июля.

Postimees поинтересовался у компании Eelron, как это повлияет на отправление поездов.

Менеджер по связям с общественностью компании Elron Кристо Мяэ отметил, что закрытие Балтийского вокзала на неделю для строительства туннеля Палдиски принесет значительные изменения для пассажиров в Таллиннском регионе.

«В течение этой недели поезда западного направления смогут доехать до остановки Лиллекюла, поезда восточного и южного направления (Раквере, Нарва, Тарту, Койдула, Валга), согласно текущей информации, смогут доехать до остановки Китсекюла, а поезда юго-западного направления смогут доехать до остановки Таллинн-Вяйке», - отметил Мяэ.

По словам Мяэ, закрытие Балтийского вокзала было выбрано на период с наименьшим возможным количеством пассажиров, чтобы снизить негативное влияние на пассажиров. «В некоторой степени закрытие изменит и время отправления, о чем мы сможем сообщить после получения расписания на июль от владельца инфраструктуры. Количество отправлений в западном направлении также будет немного сокращено на неделю, так как на остановке Лиллекюла будет меньше отправлений», - сказал Мяэ.