В Йыгевамаа загорелся хлев, в котором находилось полтысячи животных

Прибывшие на место пожарные обнаружили горящую часть здания, которая была соединена с большим комплексом хлевов. У здания сгорела крыша. В помещении во время пожара находилось 500 молодых животных, к которым, к счастью, огонь не добрался.

Хлев принадлежит сельскохозяйственному предприятию Härjanurme Mõis. Поскольку коплекс находится вдали от большой дороги и на месте не было людей, можно предположить, что пожарных вызвал кто-то из проезжающих мимо. Агроспециалист предприятия Härjanurme Mõis Рене Адамсон пояснил, что животные не пострадали в результате пожара, и огонь не добрался до хлева, поэтому животные могут продолжать там жить. Однако в огне сгорело здание бывшего офиса, которое было соединено с комплексом хлевов. «Хорошо, что люди и животные остались невредимы. Поврежденные вещи можно восстановить, хоть это и неприятно», - сказал Адамсон.