Пошлины на ввоз в ЕС зерновых, масличных культур и других продуктов из РФ и Беларуси одобрил Совет ЕС. Они вступят в силу в июле. До этого Евросоюз не ограничивал подобные поставки ради продовольственной безопасности.
Совет ЕС ввел дополнительные пошлины на сельхозтовары из РФ и Беларуси
Совет Европейского союза по иностранным делам и торговле в Брюсселе в четверг, 30 мая, окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на некоторые виды импорта в Евросоюз российской и белорусской сельскохозяйственной продукции. Речь идет о зерновых, масличных культурах и продуктах их переработки из России и Беларуси, включая пшеницу, кукурузу и подсолнечный шрот, а также гранулы свекловичного жома и сушеный горох.
Эти меры не повлияют на транзит данных продуктов через ЕС в третьи страны. Постановление будет опубликовано в Официальном журнале ЕС, и меры вступят в силу 1 июля 2024 года.
Лишить РФ доходов для финансирования войны
С первоначальным предложением ввести пошлины 22 марта выступила Еврокомиссия. Они призваны предотвратить дестабилизацию рынка ЕС в случае роста поставок российской зерновой продукции на рынок ЕС, пресечь нелегальный экспорт незаконно присвоенного Россией украинского зерна, а также не допустить использование Россией доходов от экспорта в ЕС для финансирования войны против Украины. По данным Еврокомиссии, в 2023 году Россия экспортировала в ЕС такой продукции на сумму около 1,3 млрд евро.