Велопатрули «скорой помощи» будут работать в Таллинне и этим летом

Велосипедная бригада скорой помощи оснащена дефибриллятором, средствами для оживления пострадавших и оказания помощи, средствами связи, а также приборами для позиционирования и навигации. В среднем велопатруль прибывает на место за пять минут. Передвигаться медики будут на электровелосипедах, аккумуляторы к которым заряжаются с помощью установленных на крыше Таллиннской «неотложки» солнечных панелей.

В зависимости от характера вызова одновременно с велопатрулем реагирует также ближайшая машина «скорой помощи», чтобы при необходимости доставить в больницу стабилизированного велопатрулем пациента. Большинство не нуждающихся в госпитализации пациентов велопатруль обслуживает самостоятельно.

Велопатрули «скорой помощи» впервые заработали в рамках пилотного проекта в центре и Старом городе Таллинна в 2009 году.

В течение лета велопатрули медиков проезжают порядка 8000 километров и обслуживают в среднем 250 вызовов.