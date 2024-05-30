В Латвии по подозрению в сексуальном использовании детей в интернете задержаны трое мужчин

В феврале, марте и мае полиция задержала трех не связанных между собой ранее несудимых мужчин 1993, 2003 и 2005 годов рождения по подозрению в вовлечение лиц, не достигших 16-летнего возраста, в изготовление материалов порнографического характера. Мужчины в соцсетях вели переписку с несколькими несовершеннолетними девочками и просили присылать сделанные ими материалы сексуального характера.

К мужчинам применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе обысков по их месту жительства были изъяты устройства, использовавшиеся для совершения преступления. Во время осмотра была констатирована переписка с несколькими потенциальными пострадавшими. Работа над установлением пострадавших еще продолжается, однако в данный момент известно о не менее 15 детских профилей в соцсетях, пользователей которых, возможно, побуждали изготавливать и отсылать материалы сексуального характера. В то же время число пострадавших может быть больше.

При выявлении таких преступников жизненно важное значение имеет также внимание родителей и предоставленная информация, в частности, родители при проверке телефона ребенка обнаружили переписки с неизвестными лицами, которые требовали сделать и прислать фото и/или видео сексуального характера.

Социальные сети и интернет-приложения - это среда, в которой находятся не только дети, поэтому важно следить за действиями ребенка в интернете и обеспечивать конфиденциальность детских профилей, чтобы не каждый мог на них подписаться.

Таким образом можно оградить ребенка от возможного соблазнения и сексуальной эксплуатации в интернете, которая может начинаться как простое дружеское общение с незнакомым человеком в онлайн-переписке, но настоящей целью может быть вовлечение ребенка в деятельность сексуального характера, что может выражаться в разговорах на сексуальные темы, поощрении к сексуальным действиям, съемке и отправке фотографий, на которых изображены интимные части тела, сообщили в полиции.