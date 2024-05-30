Российские официальные инфоканалы с большим энтузиазмом стали тиражировать ложную информацию об удалении со стены одного из строений в Старом Таллинне барельефа Бориса Ельцина. Журналист Павел Соболев считает комичной ситуацию, в которой российская пропаганда вступается за историческую личность, которую сама обожает шельмовать, и в то же время отмечает, что и Эстонии был бы полезен более широкий взгляд на фигуру Ельцина, чем тот, что упирается лишь в его роль в судьбе Балтийских стран.
КОЛОНКА СОБОЛЕВА ⟩ Российские стоны о барельефе Ельцина в Таллинне дают повод всмотреться в него попристальнее
После того как в конце прошлой недели в эстонских СМИ появилась информация о временном ограничении доступа к барельефу Бориса Ельцина в Таллинне, вызванном ремонтными работами на лестнице Паткули, эта новость была довольно активно подхвачена российскими пропагандистскими СМИ. «Технический момент» интерпретировался как очередной сознательный недружелюбный акт эстонского государства по отношению к России, проще говоря - как еще один «акт русофобии».
Совсем уж высокие госчиновники РФ не удостоили новость из Таллинна своими комментариями, сосредоточившись в это же время, видимо, на словах Алара Кариса о необходимости поставить Россию на колени. Однако сразу несколько крупных российских СМИ не сочли эту тему слишком мелкой для себя и высказывались в том духе, что Эстония продолжает «стирать прошлое» и «фальсифицировать историю».
В таких нарративах российской пропаганды нет ничего нового, но в этот раз они смотрелись довольно комично, потому что Эстонии приписали неуважительное обращение с памятью о россиянине, которого - когда вполне буквально, когда символически - нынешний российский режим регулярно обвиняет в фатальном предательстве национальных интересов.
В трагичнейшую страницу национальной истории российская пропаганда уже давно определила распад СССР, названный нынешним российским диктатором крупнейшей геополитической катастрофой. Ностальгия по Советскому Союзу и популяризация идеи его восстановления стала важной частью «идейной работы» путинского госаппарата с населением. Борис Ельцин в канве раздувания этого мифа наращивается образом «главного могильщика» совка, - как подавитель путча ГКЧП, за чем последовал скорый «парад суверенитетов».
Исторический курьез
На протяжении последних лет Россия часто объясняла свои амбиции сохранять влияние в странах постсоветского пространства намерением противостоять «цветным революциям» в них, якобы инспирированным Западом, будто бы старающимся насадить в соседних с Россией государствах во власть враждебные России силы. При этом события августа 1991 года в Москве в этом ключе всегда подаются Кремлем как эталонная вдохновляющая эти революции модель. И в 2014 году Кремль аннексию Крыма и создание «народных республик» на востоке Украины объяснял необходимостью отреагировать на Майдан с таким аргументом, что, мол, все же помнят, чем однажды закончился выход сотен тысяч людей на улицы Москвы.
Такие доводы приводились и Владимиром Путиным, и Сергеем Шойгу, что является настоящим историческим курьезом, так как оба они до такой степени поддерживали в 1991 году именно «цветную революцию», что даже имеют за это государственные награды. Однако они мало чем рисковали, когда с расстояния в десятилетия обрушивались с проклятиями, по сути, на самих себя: их пропагандистский аппарат достаточно преуспел в том, чтобы лишить значительную часть населения их страны способностей к критическому мышлению и пониманию причинно-следственных связей.
Этот же широко распространившийся в российском обществе изъян эксплуатируется и в ситуации с барельефом: одной из задач путинского режима является поддержание в современных россиянах убежденности в том, что все невзгоды в их жизни являются наследством от аморального Ельцина, но если подворачивается возможность использовать эту же историческую личность для дополнительного разжигания враждебности в отношении стран-соседей, Ельцин моментально сервируется «первым президентом России» и, условно говоря, пусть «сукиным сыном, но нашим сукиным сыном».
Правда, в этот раз с подобных попыток не собрать заметного урожая: слишком уж легко доказывается, что никакого надругательства с увековечивающим память о Ельцине объектом не случилось и что скоро он будет вновь заметен в публичном пространстве Эстонии на привычном для себя за уже многие годы уровне.
Посмотреть на Ельцина попристальнее
Безусловно, эта история скоро позабудется, но, возможно, от нее был бы толк, если бы она послужила определенным толчком даже не то что к переоценке, а к более широкому взгляду на личность Ельцина уже в эстонском социуме.
Это довольно удивительно, но Ельцин прямо сейчас стал своего рода «яблоком раздора» в среде российской оппозиции, два основных лагеря в которой на фоне продолжающейся российской агрессии против Украины вдруг полностью сосредоточились на определении степени ответственности Ельцина за приход к власти Путина. Это похоже на желание отвернуться от мучительных вещей, уперевшись взглядом в бессмысленные, ну а в Эстонии же сейчас можно взглянуть на Ельцина гораздо взвешеннее и спокойнее, и не ради праздной забавы, а ради того, чтобы уберечь себя в будущем от довольно опасных наивности и идеализма.
Разумеется, нет никаких оснований менять текст на барельефе Ельцина в Таллинне, как и в более широком смысле отрицать тот факт, что этот человек действительно сыграл очень важную и позитивную роль в восстановлении Эстонией, Латвией и Литвой независимости. Однако было бы очень полезным никогда не забывать того факта, что эту судьбоносную для Эстонии миссию Ельцин выполнил не по той причине, что он был каким-то там прирожденным демократом и, как сейчас принято говорить, «антиимперцем», а лишь в силу того, что поддержка стремления к свободе балтийских народов была просто выгодна Ельцину в его борьбе с «умеренным» реформатором Горбачевым.
Вполне адекватен и такой взгляд назад в историю, в которой положительную историческую роль, сыгранную для тех же Эстонии, Латвии и Литвы, можно различить и у Владимира Ульянова-Ленина. Памятников этому человеку в цивилизованных странах практически не осталось, что вполне естественно с учетом тяжелейших и масштабнейших преступлений большевистской власти, и если Ленин в первую очередь ассоциируется с «красным террором», то Борис Ельцин запечатлелся в истории как освободитель от него.
Однако это никак не отменяет его личной ответственности за развязывание войны в Чечне, которую - в категориях вечности - никак не может смягчить то обстоятельство, что однажды он сделал широкий жест, максимально упростивший возвращение Эстонии, Латвии и Литве свободы.
Борьба не за свободу и демократию, а за власть
Особый почет, который выпадает на долю памяти о Ельцине в этих государствах, во многом диктуется закрепившимся за Ельциным образом острого оппонента Горбачева. Все помнят, что Горбачев в один момент сам ужаснулся мощи разогнанных им процессов и стал давать «задний ход», а Ельцин ему всячески в этом препятствовал, и от того Ельцин до сих пор многими воспринимается как революционер, справившийся с реакцией.
Однако при этом часто упускается из виду, что справившийся с Горбачевым Ельцин очень быстро сам превратился в реакционера. И когда сейчас мы вспоминаем о том, что это Ельцин открыл двери «тюрьмы народов», на которые Горбачев к середине 1991 года уже сам был готов вешать новые замки, мы в то же время должны помнить, что именно при «раннем» Горбачеве на эти двери стало вообще возможно оказывать изнутри серьезное давление.
Впрочем, достойна сожаления и обратная крайность, когда Михаилу Горбачеву начинают приписывать чрезвычайную человечность и прочие прекрасные достоинства: события у Вильнюсской телебашни и ночь саперных лопаток в Тбилиси - это уже его послужной список, и это тоже хорошее напоминание о том, что у руля российской империи никогда не оказываются люди, чьи руки не пятнаются кровавыми преступлениями, - вся разница только в масштабах.
Это следует держать в уме всем приверженцам теории о том, что главной проблемой современного мира является Путин, а не Россия. А ведь именно из этого заблуждения и вырастает опасное и глупое представление, что безопасный мир возможен без военного поражения Российской Федерации. Эстония вроде бы не грешит такой глупой наивностью, но и нам хорошо бы не забывать о том, что даже те редкие российские лидеры, которые делали в своей жизни и хорошие вещи, ужасных совершали все равно больше.