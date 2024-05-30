КОЛОНКА СОБОЛЕВА Российские стоны о барельефе Ельцина в Таллинне дают повод всмотреться в него попристальнее

Правда, в этот раз с подобных попыток не собрать заметного урожая: слишком уж легко доказывается, что никакого надругательства с увековечивающим память о Ельцине объектом не случилось и что скоро он будет вновь заметен в публичном пространстве Эстонии на привычном для себя за уже многие годы уровне.

Посмотреть на Ельцина попристальнее

Безусловно, эта история скоро позабудется, но, возможно, от нее был бы толк, если бы она послужила определенным толчком даже не то что к переоценке, а к более широкому взгляду на личность Ельцина уже в эстонском социуме.

Это довольно удивительно, но Ельцин прямо сейчас стал своего рода «яблоком раздора» в среде российской оппозиции, два основных лагеря в которой на фоне продолжающейся российской агрессии против Украины вдруг полностью сосредоточились на определении степени ответственности Ельцина за приход к власти Путина. Это похоже на желание отвернуться от мучительных вещей, уперевшись взглядом в бессмысленные, ну а в Эстонии же сейчас можно взглянуть на Ельцина гораздо взвешеннее и спокойнее, и не ради праздной забавы, а ради того, чтобы уберечь себя в будущем от довольно опасных наивности и идеализма.