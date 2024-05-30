Организаторы должны сообщать об использовании животных на мероприятиях заранее

По словам главный специалист отдела здоровья и благополучия животных в департаменте Кароль Лауримаа, организатор мероприятия должен предоставить ведомству множество данных для обеспечения безопасности животных. «Письмо должно содержать информацию о виде мероприятия, дате и месте проведения, виде животного, стране и регионе происхождения животного, имени и контактных данных ветеринарного врача, предоставляющего услуги на мероприятии, состоянии здоровья самого животного, а также имени и контактных данных организаторов мероприятия», - перечислила Лауримаа.

Важно, чтобы животные, демонстрируемые на таких мероприятиях, были здоровыми, надлежащим образом вакцинированными, и чтобы их обычное поведение и образ жизни позволяли участвовать на таких ярмарках. «Поскольку мероприятия с участием животных часто являются семейными, важно, чтобы животным была обеспечена максимально естественная среда, чтобы у посетителей не возникало ложных представлений о потребностях животных. Нельзя заставлять животных к чрезмерным для них усилиям, что может привести к их страданиям», - подчеркнула Лауримаа.

Благополучие животных должно быть обеспечено на протяжении всего мероприятия, и за это несут ответственность как организаторы мероприятия, так и владельцы животных. Животные должны иметь постоянный доступ к питьевой воде и возможность укрыться от посторонних взглядов при необходимости. Животным необходимо обеспечивать достаточное время для отдыха. Если во время мероприятия животному потребуется ветеринарная помощь, организатор мероприятия обязан обеспечить ее.

Лауримаа подчеркивает, что посещая мероприятия со своим домашним животным, следует убедиться, что они привыкли к таким ситуациям и нахождение в большой толпе не вызывает у них излишнего стресса. «Кроме того, разумно взять с собой бутылку с водой и поилку, чтобы можно было предложить животному воду во время поездки».