Подозреваемый задержан: в Йыхви найдено тело женщины с признаками насилия

На основании предварительной информации, собранной на месте происшествия, есть основания подозревать, что убийство было совершено в одной из квартир этого дома. Хотя поначалу полицейские не смогли войти в квартиру, 46-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в конце концов сам открыл дверь после вмешательства групп быстрого реагирования, и сотрудники полиции задержали его по подозрению в убийстве.

По словам руководителя следственной группы Йыхвиского полицейского участка Александры Мюрсеп, и подозреваемый, и жертва известны полиции с давних пор. «Насколько нам известно на данный момент, в квартире подозреваемого отмечали день рождения. Причина, по которой вечеринка приняла столь трагический оборот, станет известна в ходе разбирательства», - сказала Мюрсеп.

«На этой неделе в результате преступлений в Ида-Вирумаа погибли два человека. Большинство тяжких насильственных преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Под воздействием алкоголя конфликты уже не решаются словесно, а переходят в физическую расправу и, в худшем случае, заканчиваются смертью», - добавила она.