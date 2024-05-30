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Гроза в Вильяндимаа обеспечила спасателей не самой обычной работой

Sakala
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Удар молнии. Иллюстративное фото.
Удар молнии. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

Гроза, обрушившаяся на Вильяндимаа в среду, дала работу спасателям и заставила их после семи часов вечера дважды выехать на тушение воспламенившихся деревьев.

Перевод: Павел Соболев

Как сообщил представитель Спасательного департамента, в поселке Колга-Яани в Вильяндиском уезде молния ударила в полое внутри дерево, и оно загорелось. Спасатели локализовали пожар.

В Вана-Выдусе от удара молнии загорелась большая ель, при этом огонь угрожал близлежащему лесу. Спасатели потушили и этот пожар, возникший из-за грозы.

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