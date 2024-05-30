Гроза, обрушившаяся на Вильяндимаа в среду, дала работу спасателям и заставила их после семи часов вечера дважды выехать на тушение воспламенившихся деревьев.
Гроза в Вильяндимаа обеспечила спасателей не самой обычной работой
Перевод: Павел Соболев
Как сообщил представитель Спасательного департамента, в поселке Колга-Яани в Вильяндиском уезде молния ударила в полое внутри дерево, и оно загорелось. Спасатели локализовали пожар.
В Вана-Выдусе от удара молнии загорелась большая ель, при этом огонь угрожал близлежащему лесу. Спасатели потушили и этот пожар, возникший из-за грозы.