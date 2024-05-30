По словам вице-мэра Таллинна Кристьяна Ярвана, нынешняя городская власть не намерена восстанавливать прежний маршрут автобуса №8, который проходил через центр города.
Новые власти Таллинна рассказали о судьбе автобусного маршрута №8
Перевод: Павел Соболев
Летом прошлого года маршрут автобуса №8 в центре Таллинна был изменен таким образом, что он больше не едет через центр города, а движется по Рейди-теэ до Балтийского вокзала.
«Доступность жителей района Мяхе к школам и рабочим местам, расположенным в центре города, значительно ухудшилась. Позиция канцлера юстиции Юлле Мадизе в то время заключалась в том, что изменения такого большого значения не следует вносить без проведения предварительных исследований и привлечения общественности. Известно, что никаких исследований не проводилось.
В связи со сменой городской управы представитель департамента транспорта сообщил Пиритаской районной управе, что решение об изменении автобусного маршрута является политическим и фактических препятствий для направления автобусного маршрута №8 через центр города снова по Нарвскому шоссе не имеется. Экс-мэр Таллина Кылварт в течение девяти месяцев не мог принять никакого решения.
В ваших ли силах принять новое политическое решение и изменить маршрут автобуса № 8 обратно на ту траекторию, которая будет выгодна большинству пользователей района Мяхе и которая поможет немного замедлить рост количества автомобилей в районе Пирита?», - написал депутат горсобрания Эрик Вест в запросе, представленном Ярвану.
«Это изменение действительно произошло внезапно. Продолжая изменения в общественном транспорте, мы обязательно будем избегать такого поведения, чтобы не вызывать дополнительного стресса в обществе», - сказал Ярван, отвечая на вопросы во время информационного часа в горсобрании.
Ярван также указал, что без анализа маршрут автобуса №8 все-таки не менялся. «Анализ был очень четким, и изменение было оправдано, что подтверждается реальными данными, которые показывают, насколько больше теперь людей использует эту линию. Количество пользователей в неделю увеличилось с 15 000 до 19 000», - сказал Ярван.
Он добавил, что если прежний маршрут будет восстановлен, все те люди, которые начали пользоваться этой линией после изменения, будут недовольны. «Жители других мест в Пирита, которые очень довольны тем, что их возможности перемещения улучшились, в свою очередь были бы расстроены таким решением», - сказал вице-мэр. По словам Ярвана, решения относительно общественного транспорта принимаются не на основании чьих-то требований, а на основе данных. «Мы подходим к планированию городского транспорта, опираясь на данные, и данные показывают, что эти решения были правильными», - подтвердил Ярван.