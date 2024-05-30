Новые власти Таллинна рассказали о судьбе автобусного маршрута №8

Ярван также указал, что без анализа маршрут автобуса №8 все-таки не менялся. «Анализ был очень четким, и изменение было оправдано, что подтверждается реальными данными, которые показывают, насколько больше теперь людей использует эту линию. Количество пользователей в неделю увеличилось с 15 000 до 19 000», - сказал Ярван.

Он добавил, что если прежний маршрут будет восстановлен, все те люди, которые начали пользоваться этой линией после изменения, будут недовольны. «Жители других мест в Пирита, которые очень довольны тем, что их возможности перемещения улучшились, в свою очередь были бы расстроены таким решением», - сказал вице-мэр. По словам Ярвана, решения относительно общественного транспорта принимаются не на основании чьих-то требований, а на основе данных. «Мы подходим к планированию городского транспорта, опираясь на данные, и данные показывают, что эти решения были правильными», - подтвердил Ярван.