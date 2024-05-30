Мексика готовится впервые выбрать президента-женщину. Избирательная кампания сопровождается волной убийств политиков

2 июня во второй по величине экономике Латинской Америке пройдут крупнейшие в истории страны выборы. В Мексике зарегистрированы почти сто миллионов избирателей, которым предстоит проголосовать за более чем 20 тысяч местных и федеральных чиновников.

На предыдущих выборах шесть лет назад на участки пришли 63% имеющих право голоса, и по мнению наблюдателей, именно невысокая явка может в последний момент спутать карты кандидатам.

Помимо президента, избиратели будут выбирать законодателей в обеих палатах Конгресса, нового мэра Мехико и губернаторов восьми штатов.

Клаудия Шейнбаум – физик и бывший мэр Мехико

Клаудия Шейнбаум обещает в случае избрания бороться с преступностью в стране так же эффективно, как делала это на посту мэра столицы. Фото: Postimees

В опросах лидирует бывший мэр Мехико Клаудия Шейнбаум, идущая на выборы от блока Sigamos Haciendo Historia («Продолжим творить историю») при поддержке действующего президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который по конституции не может баллотироваться на второй срок.

Шейнбаум 61 год, она выросла в Мехико в еврейской семье и сначала получила известность как физик, а в 2007 году стала одним из коллективных лауреатов Нобелевской премии мира в качестве члена Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

В 2000 году Лопес Обрадор, бывший тогда мэром Мехико, назначил Шейнбаум секретарем по вопросам окружающей среды столицы, а в 2018 году она сменила победившего на президентских выборах Обрадора на посту мэра.