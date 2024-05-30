ФОТО Смотрите, в какой форме эстонские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Париже

Перевод: Павел Соболев

Форму, созданную в сотрудничестве с Nike, представили пловчиха Энели Ефимова, гребцы Михаил Куштейн и Йоханн Поолак, прыгунья в высоту Элизабет Пихела, десятиборец Ристо Лиллеметс, метатель диска Эгерт Йыэсаар и олимпийские чемпионы Эрки Ноол и Герд Кантер.

Президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа на презентации соревновательной формы заявил, что сотрудничество с Nike существует со времен летних Олимпийских игр в Пекине в 2008 году, и национальный олимпийский комитет высоко ценит его.

«До Олимпийских игр в Париже осталось 57 дней. Напряжение нарастает, приближаются сроки набора спортивной формы. С внешней формой нам легко - эта красивая одежда и ее инновационные решения радуют наших спортсменов. Я бы хотел, чтобы обретение нами лучшей спортивной формы шло так же гладко, как работают люди в Nike. Скрестим пальцы, и я надеюсь, что мы будем в Париже заметными!» - говорится в пресс-релизе от имени Сыырумаа.

Отправной точкой при создании новой соревновательной формы являются спортсмен и его конкретные потребности для достижения наилучшего результата. Каждый покрой и дизайн основаны на данных 4D-движения, которые точно оттачиваются для каждой фазы соревнований с помощью спецалгоритмов. Соревновательная форма по традиции выполнена в эстонском сине-черно-белом сочетании, но коллекция одежды для проведения досуга включает изделия в темно-синей цветовой гамме, что указывает на место проведения игр.

«Разрабатывая каждый продукт, компания Nike стремилась стать наиболее предпочтительным и комфортным выбором для спортсменов, который поможет им добиться наилучших результатов в различных видах спорта. Для нас это уже пятая совместная Олимпиада с Эстонским олимпийским комитетом, и мы верим, что мы всегда окажемся рядом со спортсменами и всей делегацией, чтобы они могли сосредоточиться на главном - успешном выступлении на крупнейших в мире спортивных соревнованиях», - сказал Райнер Топс, представитель Nike в Эстонии, член правления компании AS Jalatjälg.

Прыгунья в высоту Элизабет Пихела - большая поклонница Nike. «У меня есть соревновательная форма Nike одинакового покроя, но разных цветов, и я могу подтвердить, что она действительно очень удобная. Мне нравится, что эстонская форма не только темно-синяя, но и голубая, что создает приятный контраст. Я ношу эту одежду с радостью», - сказала Пихела.

Повседневная одежда из коллекции Nike сборной Эстонии, созданная для летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, с завтрашнего дня будет продаваться в представительских магазинах Nike в центрах Viru и Ülemiste, а со следующей недели - и в магазинах Sportland. Летние Олимпийские игры в Париже начнутся 26 июля.