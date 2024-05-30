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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ Мошенники предлагают людям устанавливать приложение для «заработка»

rus.postimees.ee
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Whatsapp. Снимок иллюстративный.
Whatsapp. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

В полицию обратились люди, которые стали жертвами мошенников и потеряли десятки тысяч евро через приложение, которое их попросили установить мошенники. 

28 мая полиция получила сообщение от мужчины, которому через WhatsApp позвонил человек, представившийся сотрудником службы поддержки Smart-ID. Этот человек заявил, что на имя мужчины поступило много заявок на кредиты.

Чтобы предотвратить это, мужчине предложили установить приложение Anydesk и отправить фотографии своей банковской карты. Мужчина так и сделал и позже обнаружил, что на его имя в банке LHV были выпущены четыре виртуальные банковские карты и с банкомата было снято наличных на сумму 19 653 евро.

29 мая в полицию обратился 66-летний мужчина, которому предложили возможность заработать на системе обмена криптовалюты. Мужчина также установил программу Anydesk на свой компьютер.

Под руководством неизвестного человека он создал счета в банках Luminor и Revolut и начал переводить свои сбережения на чужие счета.

Мужчине показывали, что его действия приносят значительную прибыль, но на самом деле он стал жертвой мошенничества. Ущерб составил около 50 000 евро.

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