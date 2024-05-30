СЕЗОН ОТКРЫТ Береговая охрана G4S работает уже на 18 пляжах

В прошлом пляжном сезоне спасатели G4S помогли решить более 9100 нарушений общественного порядка на пляжах по всей Эстонии. Основными проблемами были привезенные на пляж домашние животные и стеклянная тара.

Наиболее тревожные случаи были связаны с потерявшимися на пляже детьми. В прошлом году спасатели помогли 37 детям найти своих родителей на пляже.

В прошлом пляжном сезоне восемь человек попали в опасность утопления, и одного человека, к сожалению, спасти не удалось.

Уже третий год таллиннские пляжи Пирита и Пикакари действуют для людей с ограниченными возможностями. На этих пляжах людям с ограниченными возможностями передвижения предоставлена возможность удобнее наслаждаться водными забавами. Для этого на пляже построена деревянная дорожка, ведущая к воде, и предоставлено специальное инвалидное кресло для удобного и безопасного доступа к воде. Использование пляжа для людей с ограниченными возможностями является бесплатным.

Значение цветов флага

КРАСНЫЙ - температура воды ниже 16 градусов – вода холодная, находиться в ней опасно.

ЖЕЛТЫЙ - температура воды 16–18 градусов - долго находиться в воде не рекомендуется, это может быть опасно для детей и людей со слабым здоровьем.

ЗЕЛЕНЫЙ - температура воды выше 18 градусов - находиться в воде безопасно для всех.

ФИОЛЕТОВЫЙ - в воде обнаружено загрязнение, которое сейчас анализируется или подтверждено анализами и признано Департаментом здоровья как опасное.