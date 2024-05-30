В субботу на 18 пляжах начали свою работу 110 спасателей, кроме того, на двух пляжах в Таллинне уже открылись пляжи для людей с ограниченными возможностями.
СЕЗОН ОТКРЫТ ⟩ Береговая охрана G4S работает уже на 18 пляжах
В прошлом пляжном сезоне спасатели G4S помогли решить более 9100 нарушений общественного порядка на пляжах по всей Эстонии. Основными проблемами были привезенные на пляж домашние животные и стеклянная тара.
Наиболее тревожные случаи были связаны с потерявшимися на пляже детьми. В прошлом году спасатели помогли 37 детям найти своих родителей на пляже.
В прошлом пляжном сезоне восемь человек попали в опасность утопления, и одного человека, к сожалению, спасти не удалось.
Уже третий год таллиннские пляжи Пирита и Пикакари действуют для людей с ограниченными возможностями. На этих пляжах людям с ограниченными возможностями передвижения предоставлена возможность удобнее наслаждаться водными забавами. Для этого на пляже построена деревянная дорожка, ведущая к воде, и предоставлено специальное инвалидное кресло для удобного и безопасного доступа к воде. Использование пляжа для людей с ограниченными возможностями является бесплатным.
Значение цветов флага
КРАСНЫЙ - температура воды ниже 16 градусов – вода холодная, находиться в ней опасно.
ЖЕЛТЫЙ - температура воды 16–18 градусов - долго находиться в воде не рекомендуется, это может быть опасно для детей и людей со слабым здоровьем.
ЗЕЛЕНЫЙ - температура воды выше 18 градусов - находиться в воде безопасно для всех.
ФИОЛЕТОВЫЙ - в воде обнаружено загрязнение, которое сейчас анализируется или подтверждено анализами и признано Департаментом здоровья как опасное.
Спасатели несколько раз в день предоставляют самую свежую информацию о состоянии пляжа вблизи своих штабов. Посетители пляжа могут узнать информацию о температуре воздуха и воды, уровне ультрафиолетового излучения и сигнальных флагах. Информация также доступна на веб-сайте.
Если на пляже присутствует опасность, о которой спасатели сообщили посетителям, ответственность за учет этой опасности лежит, прежде всего, на взрослых и родителях.