Сегодня обеспокоенные родственники сообщили в полицию, что 88-летняя Валентина утром вышла из дома на улице Вирмализе в Нарве и до сих пор не вернулась. Мобильный телефон у женщины не работает, и ей, возможно, будет трудно найти дорогу обратно.
НУЖНА ПОМОЩЬ ⟩ Полиция ищет пропавшую в Нарве Валентину
Валентина среднего роста, с короткими волосами. На женщине серые клетчатые брюки и полосатый свитер.
Полиция просит всех, кто видел Валентину или знает ее местонахождение, сообщить об этом по номеру 112.