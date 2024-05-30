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НУЖНА ПОМОЩЬ Полиция ищет пропавшую в Нарве Валентину

rus.postimees.ee
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Фото: Postimees

Сегодня обеспокоенные родственники сообщили в полицию, что 88-летняя Валентина утром вышла из дома на улице Вирмализе в Нарве и до сих пор не вернулась. Мобильный телефон у женщины не работает, и ей, возможно, будет трудно найти дорогу обратно.

Валентина среднего роста, с короткими волосами. На женщине серые клетчатые брюки и полосатый свитер.

Полиция просит всех, кто видел Валентину или знает ее местонахождение, сообщить об этом по номеру 112.

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