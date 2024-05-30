НУЖНА ПОМОЩЬ Полиция ищет пропавшую в Нарве Валентину

Сегодня обеспокоенные родственники сообщили в полицию, что 88-летняя Валентина утром вышла из дома на улице Вирмализе в Нарве и до сих пор не вернулась. Мобильный телефон у женщины не работает, и ей, возможно, будет трудно найти дорогу обратно.