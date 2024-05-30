ВИДЕО Министр финансов: у нас нет 1,6 млрд евро на боеприпасы

Перевод: Александр Шкут

– Начнем с государственной обороны. Известно, что нам не хватает боеприпасов на 1,6 миллиарда. Есть ли у правительства какой-либо четкий план, как заполнить эту дыру?

– Государственная оборона является для нас явным приоритетом, мы увеличили расходы на государственную оборону и договорились, что они составят более трех процентов валового внутреннего продукта, а в этом году даже 3,4 процента, или более 1,3 миллиарда. Действительно, глава Сил обороны также сказал, что у нас должно быть больше боеприпасов. В настоящее время на это нет финансирования.

Что делает правительство? Мы работаем над сокращением разрыва между доходами и расходами бюджета, то есть над сокращением дефицита и перерасходов. С другой стороны, мы увеличили расходы на оборону и внесли для этого налоговые изменения. Также в будущем, вероятно, помимо той же экономии и приведения бюджета в порядок, нам также придется обсудить введение налога на безопасность на широкой основе.