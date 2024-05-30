Центристская партия требует отменить досрочное и электронное голосование

В своем обращении Центристская партия ссылается на то, что в Таллинне нарушается право кандидатов в Европарламент на свободные, всеобщие, равные и прямые выборы.

Заместитель председателя Центристской партии Лаури Лаатс заявил, что в бесплатной газете Pealinn, вышедшей во вторник, информация, связанная с выборами, была передана в неполном виде: не были представлены списки кандидатов от Центристской партии, Партии правых и имена независимых кандидатов.

«Власти Таллинна до сих пор не приняли необходимых мер, чтобы обеспечить равное обращение с кандидатами. В Таллинне проведение свободных, всеобщих, равных и прямых выборов оказалось под угрозой, - отметил Лаатс. - Насколько известно, издаваемую городской канцелярией Таллинна газету Pealinn читают около 50 000 семей, поэтому неполная информация была предоставлена большому числу жителей Таллинна непосредственно перед выборами в Европарламент», - добавил заместитель председателя Центристской партии.