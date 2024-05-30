Безработица в еврозоне в апреле снизилась до 6,4%

В ЕС в целом показатель не изменился ни за месяц, ни за год и удержался на отметке 6 процентов, сообщила служба Eurostat.

По оценке Eurostat, в апреле в ЕС было 13,1 млн безработных, в том числе около 11 млн в еврозоне. По сравнению с мартом число безработных сократилось в ЕС на 103 000 человек, а в еврозоне на 100 000 человек. По сравнению с апрелем 2023 года число безработных выросло в ЕС на 95 000 человек, а в еврозоне упало на 101 000 человек.

В ЕС около 2,8 млн безработных составила молодежь в возрасте до 25 лет, в том числе около 2,3 млн - в еврозоне. Уровень безработицы среди молодежи по сравнению с мартом упал в еврозоне на 0,3 процентных пункта до 14,1 процента, а в ЕС в целом упал на 0,4 процентных пункта до 14,4 процента. Число безработных среди молодежи в ЕС упало на 44 000 человек, а в еврозоне на 19 000 человек. По сравнению с апрелем 2023 года показатель вырос на 141 000 человек в ЕС и на 54 000 в еврозоне.

Уровень безработицы среди женщин упал в ЕС на 0,1 процентных пункта до 6,4 процента, а в еврозоне - на 0,2 процентных пункта до 6,7 процента. Уровень безработицы среди мужчин удержался в обоих регионах на мартовской отметке - в ЕС 5,7 процента, а в еврозоне 6,1 процента.

По данным Eurostat, в Эстонии уровень безработицы в апреле удержался на мартовской отметке 7,8 процента, а за год вырос на 1,6 процентных пункта. Доля молодежи среди безработных выросла за месяц на 0,1 процентных пункта до 16,4 процента, в апреле прошлого года она составляла 12,4 процента.

Безработица среди мужчин составила в Эстонии 7,3 процента, как и в марте, на 1,1 процентных пункта выше, чем в апреле 2023 года. Уровень безработицы среди женщин удержался в месячном сравнении на отметке 8,2 процента, но за год поднялся на 2 процентных пункта.