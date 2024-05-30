Эксперты: более 400 млн детей живут в условиях войны

«Число войн в мире достигло нового максимума. Дети и подростки подвергаются множеству опасностей во время военных столкновений», - говорится в пресс-релизе международной благотворительной организации «Детские деревни - SOS», опубликованном в четверг, 30 мая, по случаю отмечаемого 1 июня Международного дня защиты детей.

По словам пресс-секретаря организации Бориса Брейера, война и бегство означают серьезную потерю контроля над ситуацией для всех пострадавших. «Но дети особенно уязвимы. Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить их», - отметил он.

Массовые нарушения прав детей

В пресс-релизе приводятся данные ООН, согласно которым с 2005 по 2022 годы в ходе военных конфликтов было совершено не менее 315 тысяч массовых нарушений прав детей. «Война и бегство могут иметь опасные для жизни последствия для детей и подростков и повлиять на всю их жизнь», - пишет организация.

Отмечается, что дети погибают или получают серьезные ранения, теряют родителей или опекунов, теряют свои дома и вынуждены бежать. Из-за нехватки продовольствия они недоедают. Дети также не имеют доступа к медицинскому обслуживанию и образованию. Кроме того, они подвергаются жестокому обращению, могут быть похищены или завербованы сторонами конфликта для участия в войне. Психологическое благополучие детей и подростков может быть серьезно подорвано в краткосрочной и долгосрочной перспективе из-за пережитого опыта и военных травм.

«Детские деревни - SOS» принимает многочисленные меры помощи детям и подросткам, находящимся в зонах конфликтов или вынужденным бежать.