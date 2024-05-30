Муниципальную школу для взрослых в Нарве передали государству

Министр образования и науки Кристина Каллас и мэр Нарвы Яан Тоотс в четверг подписали договор о передаче управления Нарвской школой для взрослых государству с 1 сентября.

По словам Каллас, передача школы государству создаст единые условия для перехода на обучение на эстонском языке в Нарве и обеспечения качественного образования на эстонском языке. «Кроме того, улучшатся условия обучения для учеников и условия труда для учителей. Как государственная школа, учреждение будет иметь более широкие возможности для сотрудничества с другими государственными школами и легче использовать общие ресурсы в Нарве», - сказала министр образования и науки.

Нарвская школа для взрослых - это основная школа и гимназия, действующие как одно учреждение, где созданы условия для завершения основного или среднего образования в заочной форме или экстерном.

Для школьного коллектива условия, связанные с учебным процессом, останутся прежними при смене управляющего, но с нового учебного года изменится местоположение школы. С 1 сентября школа будет расположена в Нарве по адресу Калда 9 в здании, специально построенном для школы, которое находится в хорошем состоянии и в последнее время использовалось различными образовательными учреждениями.