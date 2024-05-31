Я хорошо помню, что во время коронакризиса и Isamaa, и Центристская партия были в правительстве. И ваше правительство поддерживало предприятия, предоставлялись займы и т.д. Так что не надо говорить, что в Эстонии никогда не поддерживали свою промышленность. Это неправда!
Не согласен и с тем, что нужно экономить на окружающей среде. Достаточно вспомнить 50-е, 60-е, 70-е, когда экономия была приоритетом, и окружающая среда вообще не принималась в расчет. Результаты этой экономии мы пожинали и здесь, в Эстонии. Нужно выносить уроки из прошлого и не повторять ошибок!
Михаил Кылварт: – В том-то и дело, что в те времена, когда центристы были у власти, предприятиям действительно помогали. Нынешнее правительство этого не делает!
Урмас Паэт: – Так сейчас же нет коронакризиса!
Михаил Кылварт: – Сейчас в разгаре энергокризис и идет война!
Урмас Рейнсалу: – Урмас Паэт четко обрисовал приоритеты реформистов: зеленый поворот, а не экономика.
Урмас Паэт: – Не надо демагогии! Это демагогия!
Урмас Рейнсалу: – Философия правительства ЕС и правительства Каи Каллас – это одно и то же! В нынешнем коалиционном договоре – ни слова о развитии экономики.
Урмас Паэт: – Это неправда!
Урмас Рейнсалу: – Стратегической проблемой всей Европы была высокая инфляция. Давайте посмотрим на цифры. В первом квартале 2024 года в Латвии инфляция составила 0,7%, в Литве – 0,2%, а в Эстонии – 3,1%. Почему Эстония опять чемпион Европы по инфляции?