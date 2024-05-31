Что же тормозило 30 лет развитие экономики ЕС? Во-первых, это чрезмерное регулирование, так называемая европейская бюрократия. Во-вторых, это расширение ЕС, и с этим ничего не поделаешь. Каждое расширение оттягивало развитие экономики Евросоюза назад. В-третьих, это амбиционные цели, такие как зеленый поворот. Эти цели не были продуманы с экономической точки зрения.

К 2035 году в развитие зеленой инфраструктуры потребуется дополнительно вложить 800 млрд евро и к 2050 году – 2,5 триллиона евро. Уже понятно, что такие инвестиции невозможны, а планы – нереализуемы.

По этой причине крупные игроки ЕС делают шаг к отступлению. Для Германии производство энергии из угля уже является вполне законным и адекватным. Планы по запрету двигателей внутреннего сгорания отодвигаются. Очевидно, что за этим стоят интересы немецкого автопрома.

– Европа не справляется с зеленым поворотом и все больше впадает в зависимости?

Урмас Паэт: – Полностью не согласен с прозвучавшими оценками! Думаю, что все люди понимают, что изменения необходимы. Жители Эстонии уже видели положительные сдвиги в этом плане. Думаю, что они очень рады этому. Нужно двигаться дальше.

Если окажется, что 2035 год – это нереально, то все еще можно будет изменить. Не понимаю истерии, вызванной зеленым поворотом.