Сб, 1.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ЕВРОДЕБАТЫ–24 Паэт, Рейнсалу и Кылварт эмоционально поспорили о будущем экономики Европы (1)

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Copy
  • Рейнсалу: нет плановому хозяйству в Европе!
  • Паэт: Isamaa в ответе за курс нынешней Европы
  • Кылварт: экономику ЕС трижды тянет назад

В финале предвыборных евродебатов в прямом эфире встретились ведущие политики трех партий. Обсуждалось будущее Европы и ее экономики: что реально изменить?

В дискуссии приняли участие первый номер избирательного списка Партии реформ, евродепутат Урмас Паэт и председатели двух партий: Урмас Рейнсалу ("Отечество") и Михаил Кылварт (Центристская партия). 

Зеленое будущее экономики Европы

Фрагмент беседы

– Бытует мнение, что Евросоюз скатывается в социализм и зеленый радикализм: утрачивает конкуренцию, душит производство зелеными регуляциями, бюрократией, налогами и т.д. Нужно ли что-то менять?

Урмас Паэт: – Думаю, что постоянно нужно что-то менять. Реальность вносит свои коррективы в любые планы. Процесс реформ в сфере экологии и зеленой экономики продолжается уже не один год, а целых 30 лет и даже больше. Вы только вспомните ситуацию с экологией и промышленностью в Эстонии в конце 80-х – начале 90-х! Воздух в Ида-Вирумаа или в Маарду был ужасным. Теперь с экологией стало намного лучше.

– Только вот с рабочими местами стало хуже…

Урмас Паэт: – Нужно двигаться вперед и заниматься вопросом.

Урмас Рейнсалу: – Что касается зеленого поворота, то очевидно, что построить плановое хозяйство в Европе не удастся. Это утопия!

– А есть такая опасность?

Урмас Рейнсалу: – Существует.

Еврокомиссия считает зеленый поворот приоритетом. К экономическому развитию это имеет лишь второстепенное отношение. Европа должна быть конкурентоспособной на мировом уровне, однако этому препятствуют еврорегуляции в области энергетики, сельского хозяйства, транспорта и в других сферах. Здесь нужен большой аудит! Пора понять, на что мы способны, а на что нет. Нельзя забывать при этом эстонские национальные интересы.

Считаю, что нужно ввести мораторий на разрабатываемый нашим правительством Закон о климате. Идеи советских времен о введении лимитов и создании фондов для промышленных секторов и экономики в целом противоречат принципам свободной экономики.

Конечно, г-н Паэт поддерживает генеральную линию Евросоюза, но от изначальных амбиций Еврокомиссии в отношении зеленого поворота осталась лишь двойственная позиция нынешнего правительства ЕС. Партия Isamaa считает, что наращивать амбиции в отношении зеленого поворота – просто нереально! Это утопия!

Урмас Паэт: – Замечу, что Isamaa – это часть Европейской народной партии, чей представитель Урсула фон дер Ляйен является президентом Евросоюза. Так что это ваш президент!

Складывается шизофреническая ситуация, когда Урмас Рейнсалу утверждает, что в ЕС всё плохо, тогда как его товарищи из Европейской народной партии со всеми этими предложениями и выходили. Это выглядит несерьезно!

Урмас Рейнсалу: – Я, кажется, ясно выражаюсь: Европарламент и эстонские евродепутаты должны защищать интересы нашей экономики, не забывая при этом об экологии и т.д.

Урмас Паэт: – Мы это и делаем.

Михаил Кылварт: – Несмотря на то, что основной целью создания ЕС было провозглашено наступление вечного мира, это все-таки экономический союз с общим рынком и общим экономическим развитием. С 1993 года, когда основными игроками в мировой экономике были Евросоюз и США, прошло 30 лет. За это время экономика США выросла на 60%, экономика ЕС – всего на 30%. Мы перестали быть лидером и по динамике, и по объемам экономики. На сегодняшний день лидерами стали США и Китай, и набирает обороты Индия. У них тоже большие рынки, но при этом нет тех проблем, которые есть у нас.

Что же тормозило 30 лет развитие экономики ЕС? Во-первых, это чрезмерное регулирование, так называемая европейская бюрократия. Во-вторых, это расширение ЕС, и с этим ничего не поделаешь. Каждое расширение оттягивало развитие экономики Евросоюза назад. В-третьих, это амбиционные цели, такие как зеленый поворот. Эти цели не были продуманы с экономической точки зрения.

К 2035 году в развитие зеленой инфраструктуры потребуется дополнительно вложить 800 млрд евро и к 2050 году – 2,5 триллиона евро. Уже понятно, что такие инвестиции невозможны, а планы – нереализуемы.

По этой причине крупные игроки ЕС делают шаг к отступлению. Для Германии производство энергии из угля уже является вполне законным и адекватным. Планы по запрету двигателей внутреннего сгорания отодвигаются. Очевидно, что за этим стоят интересы немецкого автопрома.

– Европа не справляется с зеленым поворотом и все больше впадает в зависимости?

Урмас Паэт: – Полностью не согласен с прозвучавшими оценками! Думаю, что все люди понимают, что изменения необходимы. Жители Эстонии уже видели положительные сдвиги в этом плане. Думаю, что они очень рады этому. Нужно двигаться дальше.

Если окажется, что 2035 год – это нереально, то все еще можно будет изменить. Не понимаю истерии, вызванной зеленым поворотом.

Что касается сравнений Европы с США или Китаем, то приводить в пример Китай – вообще неадекватно. В Китае другой политический режим, экономика напрямую связана с политическими решениями. США – это одно единое государство, а Евросоюз – это 27 стран. Михаил Кылварт тут прав, что расширение ЕС в течение последних 30 лет не лучшим образом отразилось на экономике, но это адекватная цена с точки зрения цели. Так что советую поубавить истерию и придерживаться более рационального подхода в этих подходах.

Урмас Рейнсалу: – Согласен с г-ном Паэтом в том, что надо считаться с реальной экономической ситуацией в странах-членах ЕС. Как раз утром подоспела свежая статистика по Эстонии, согласно которой наша страна – в красной зоне ЕС. В первом квартале 2024 года ВВП Эстонии снизился на 2,4%. Это серьезное падение!

Урмас Паэт: – Не понимаю, почему мы это обсуждаем в ходе предвыборной кампании в Европарламент? Я не член правительства Эстонии, не работаю в Рийгикогу, я представляю страну в Европарламенте. Давайте обсуждать будущее Европы!

Урмас Рейнсалу: – Г-н Паэт, вы член команды Каи Каллас! Вы тоже ответственны на провал экономической политики. И эстонская экономика не изолирована от европейской политики в том числе.

Урмас Паэт: – Я депутат Европарламента! И тема дебатов – будущее Европы.

Урмас Рейнсалу: – Если говорить о будущем Европы, то для жителя Эстонии самое главное – достойная зарплата и перспективы нашей экономики. Конечно, можно долго философствовать о Китае, но жители Эстонии ждут ответов относительно ситуации в эстонской экономике.

Что касается экологических перспектив, то я бы ответил г-ну Паэту так: без экономического развития не может быть хорошей экологической политики. И когда заходит разговор о наращивании амбиций зеленого поворота, нужно обсуждать приоритеты бюджета ЕС. Первый – безопасность. Второй – конкурентоспособность экономики ЕС. Это должны быть стратегические приоритеты! А что касается зеленого поворота, то в перспективе эти цели я готов пересматривать, учитывая реальное положение дел. И без какой-либо истерики!

Михаил Кылварт: – Хочу объяснить, как влияет падение экономики Эстонии и ее последнее место в экономическом рейтинге на членство в ЕС. Наша основная задача в экономическом плане – предложить на общий рынок экспортную продукцию. Мы не в состоянии это делать, потому что предприятия, работающие на экспорт, потихоньку закрывают двери. Почему это происходит? Потому что в период энергетического кризиса все крупные страны – в отличие от Эстонии – помогали своим предприятиям: дотации, инвестиции, заказы. Мы этого не делали, конкурентоспособность наших предприятий резко упала и многие из них должны сейчас закрывать свои двери, а конкурентоспособность других европейских предприятий сохранилась. Они по-прежнему предлагают и рабочие места, и продукцию на экспорт. Таким образом, они работают и на экономику своей страны, и на экономику ЕС.

Что касается зеленого поворота, то я согласен, что окружающая среда должна быть в приоритете, но есть такая проблема: объем выбросов парниковых газов в ЕС составляет всего 10% от общего объема загрязнения воздуха во всем мире. А Земля-то наша – круглая, отгородить большим забором атмосферу ЕС от Китая не получится. Во-вторых, в этом зеленом повороте мы находимся в экономической зависимости от Китая. Более 70% аккумуляторов, используемых с целью зеленого поворота, производятся в Китае, причем не самым зеленым образом.

Урмас Паэт: – Я со многим не согласен. Очевидно, что большая часть эстонского экспорта идет в другие страны ЕС, в первую очередь – в Финляндию и Швецию, где в последние годы экономическая ситуация – не слишком хорошая. Это напрямую влияет и на наших экспортеров.

Я хорошо помню, что во время коронакризиса и Isamaa, и Центристская партия были в правительстве. И ваше правительство поддерживало предприятия, предоставлялись займы и т.д. Так что не надо говорить, что в Эстонии никогда не поддерживали свою промышленность. Это неправда!

Не согласен и с тем, что нужно экономить на окружающей среде. Достаточно вспомнить 50-е, 60-е, 70-е, когда экономия была приоритетом, и окружающая среда вообще не принималась в расчет. Результаты этой экономии мы пожинали и здесь, в Эстонии. Нужно выносить уроки из прошлого и не повторять ошибок!

Михаил Кылварт: – В том-то и дело, что в те времена, когда центристы были у власти, предприятиям действительно помогали. Нынешнее правительство этого не делает!

Урмас Паэт: – Так сейчас же нет коронакризиса!

Михаил Кылварт: – Сейчас в разгаре энергокризис и идет война!

Урмас Рейнсалу: – Урмас Паэт четко обрисовал приоритеты реформистов: зеленый поворот, а не экономика.

Урмас Паэт: – Не надо демагогии! Это демагогия!

Урмас Рейнсалу: – Философия правительства ЕС и правительства Каи Каллас – это одно и то же! В нынешнем коалиционном договоре – ни слова о развитии экономики.

Урмас Паэт: – Это неправда!

Урмас Рейнсалу: – Стратегической проблемой всей Европы была высокая инфляция. Давайте посмотрим на цифры. В первом квартале 2024 года в Латвии инфляция составила 0,7%, в Литве – 0,2%, а в Эстонии – 3,1%. Почему Эстония опять чемпион Европы по инфляции?

Урмас Паэт: – А какое это имеет отношение к выборам в Европарламент?

Урмас Рейнсалу: – Конечно, имеет! Это реальные результаты того, что вашу партию ни в Брюсселе, ни в Таллинне не интересует ситуация в экономике.

А я знаю, почему у нас такая высокая инфляция. Очень простой ответ: растут налоги, увеличивается нестабильность. Инфляция – реальный результат деятельности нынешнего правительства.

Подробнее в повторе!

Дебаты rus.Postimees: хотят ли что-то изменить влиятельные политики?
Дебаты rus.Postimees: хотят ли что-то изменить влиятельные политики? Фото: Mihkel Maripuu
  • Не скатывается ли Евросоюз в социализм и зеленый радикализм?
  • Не слишком ли дорого обходится Европе зеленая экономика? 
  • Справляется ли Евросоюз с зеленым переходом? 
  • Как уменьшить зависимость ЕС от США и Китая?
  • Разрешимы ли проблемы в сфере энергетики?
  • К чему может привести экономическая нестабильность?
  • Надо ли ЕС расширяться в ситуации всех вызовов?
Комментарии (1)
Copy

Ключевые слова

Наверх