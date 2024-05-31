Мы пускаем людям пыль в глаза, когда говорим, что Эстония – и за консенсус, и за расширение. Эта машина просто не будет двигаться.

Урмас Рейнсалу: – Не согласен! Вы озвучиваете философию крупных западноевропейских стран, таких как Германия и Франция. Мы должны рассматривать эту тему со своей позиции.

Подумаешь, большая Еврокомиссия. В Израиле в кабинете Нетаньяху – вообще около 40 министров.

Урмас Паэт: – Не надо пытаться создавать впечатление, что сейчас всё принимается только на основе консенсусного решения. Это не так! Большинство вопросов в разных областях экономики и других сферах давно решаются не на основе консенсуса, а большинством голосов. Это практикуется все 20 лет членства Эстонии в ЕС.

Сейчас мы отдельно говорим о внешней политике и безопасности. Здесь мое предложение заключается в том, чтобы принимать без консенсуса не абсолютно все решения в этой сфере, а только по отдельно взятым вопросам в этом сегменте. Речь идет о реакции ЕС на нарушение прав человека и принципов правового государства. Например, это касается принятия санкций, реакции ЕС на войну России против Украины, позиции в отношении режима Лукашенко и т.д.