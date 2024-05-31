Rus.Postimees завершает серию предвыборных евродебатов в прямом эфире. Сегодня в нашей студии встретятся ведущие политики трех партий. Обсудим будущее Европы и ее экономики: что реально изменить?
ЕВРОДЕБАТЫ–24 ⟩ Рейнсалу, Паэт, Кылварт: хотят ли что-то изменить влиятельные политики?
В дискуссии примут участие первый номер избирательного списка Партии реформ, евродепутат Урмас Паэт и председатели двух партий: Урмас Рейнсалу ("Отечество") и Михаил Кылварт (Центристская партия). Следите за эфиром в 15:00!
- Не скатывается ли Евросоюз в социализм и зеленый радикализм?
- Не слишком ли дорого обходится Европе зеленая экономика?
- Справляется ли Евросоюз с зеленым переходом?
- Как уменьшить зависимость ЕС от США и Китая?
- Разрешимы ли проблемы в сфере энергетики?
- К чему может привести экономическая нестабильность?
- Надо ли ЕС расширяться в ситуации всех вызовов?