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ЕВРОДЕБАТЫ–24 Рейнсалу, Паэт, Кылварт: хотят ли что-то изменить влиятельные политики?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Rus.Postimees завершает серию предвыборных евродебатов в прямом эфире. Сегодня в нашей студии встретятся ведущие политики трех партий. Обсудим будущее Европы и ее экономики: что реально изменить?

В дискуссии примут участие первый номер избирательного списка Партии реформ, евродепутат Урмас Паэт и председатели двух партий: Урмас Рейнсалу ("Отечество") и Михаил Кылварт (Центристская партия). Следите за эфиром в 15:00!

  • Не скатывается ли Евросоюз в социализм и зеленый радикализм?
  • Не слишком ли дорого обходится Европе зеленая экономика? 
  • Справляется ли Евросоюз с зеленым переходом? 
  • Как уменьшить зависимость ЕС от США и Китая?
  • Разрешимы ли проблемы в сфере энергетики?
  • К чему может привести экономическая нестабильность?
  • Надо ли ЕС расширяться в ситуации всех вызовов?
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