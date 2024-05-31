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ЕВРОДЕБАТЫ–24 Рейнсалу призвал унять зеленые амбиции, Паэт заподозрил в этом шизофрению, Кылварт нашел объяснение (1)

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Рейнсалу: нет плановому хозяйству в Европе!
  • Паэт: Isamaa в ответе за курс нынешней Европы
  • Кылварт: экономику ЕС трижды тянет назад

В финале предвыборных евродебатов в прямом эфире встретились ведущие политики трех партий. Обсуждалось будущее Европы и ее экономики: что реально изменить?

В дискуссии приняли участие первый номер избирательного списка Партии реформ, евродепутат Урмас Паэт и председатели двух партий: Урмас Рейнсалу ("Отечество") и Михаил Кылварт (Центристская партия). 

Спор начался с того, что Урмас Рейнсалу призвал Европу унять зеленые амбиции, Урмас Паэт заподозрил у оппонента шизофрению, а Михаил Кылварт пытался объяснить, что тянет экономику Европы назад.

Фрагмент беседы

– Бытует мнение, что Евросоюз скатывается в социализм и зеленый радикализм: утрачивает конкуренцию, душит производство зелеными регуляциями, бюрократией, налогами и т.д. Нужно ли что-то менять?

Урмас Паэт: – Думаю, что постоянно нужно что-то менять. Реальность вносит свои коррективы в любые планы. Процесс реформ в сфере экологии и зеленой экономики продолжается уже не один год, а целых 30 лет и даже больше. Вы только вспомните ситуацию с экологией и промышленностью в Эстонии в конце 80-х – начале 90-х! Воздух в Ида-Вирумаа или в Маарду был ужасным. Теперь с экологией стало намного лучше.

– Только вот с рабочими местами стало хуже…

Урмас Паэт: – Нужно двигаться вперед и заниматься вопросом.

Урмас Рейнсалу: – Что касается зеленого поворота, то очевидно, что построить плановое хозяйство в Европе не удастся. Это утопия!

– А есть такая опасность?

Урмас Рейнсалу: – Существует.

Еврокомиссия считает зеленый поворот приоритетом. К экономическому развитию это имеет лишь второстепенное отношение. Европа должна быть конкурентоспособной на мировом уровне, однако этому препятствуют еврорегуляции в области энергетики, сельского хозяйства, транспорта и в других сферах. Здесь нужен большой аудит! Пора понять, на что мы способны, а на что нет. Нельзя забывать при этом эстонские национальные интересы.

Считаю, что нужно ввести мораторий на разрабатываемый нашим правительством Закон о климате. Идеи советских времен о введении лимитов и создании фондов для промышленных секторов и экономики в целом противоречат принципам свободной экономики.

Конечно, г-н Паэт поддерживает генеральную линию Евросоюза, но от изначальных амбиций Еврокомиссии в отношении зеленого поворота осталась лишь двойственная позиция нынешнего правительства ЕС. Партия Isamaa считает, что наращивать амбиции в отношении зеленого поворота – просто нереально! Это утопия!

Урмас Паэт: – Замечу, что Isamaa – это часть Европейской народной партии, чей представитель Урсула фон дер Ляйен является президентом Евросоюза. Так что это ваш президент!

Складывается шизофреническая ситуация, когда Урмас Рейнсалу утверждает, что в ЕС всё плохо, тогда как его товарищи из Европейской народной партии со всеми этими предложениями и выходили. Это выглядит несерьезно!

Урмас Рейнсалу: – Я, кажется, ясно выражаюсь: Европарламент и эстонские евродепутаты должны защищать интересы нашей экономики, не забывая при этом об экологии и т.д.

Урмас Паэт: – Мы это и делаем.

Михаил Кылварт: – Несмотря на то, что основной целью создания ЕС было провозглашено наступление вечного мира, это все-таки экономический союз с общим рынком и общим экономическим развитием. С 1993 года, когда основными игроками в мировой экономике были Евросоюз и США, прошло 30 лет. За это время экономика США выросла на 60%, экономика ЕС – всего на 30%. Мы перестали быть лидером и по динамике, и по объемам экономики. На сегодняшний день лидерами стали США и Китай, и набирает обороты Индия. У них тоже большие рынки, но при этом нет тех проблем, которые есть у нас.

Что же тормозило 30 лет развитие экономики ЕС? Во-первых, это чрезмерное регулирование, так называемая европейская бюрократия. Во-вторых, это расширение ЕС, и с этим ничего не поделаешь. Каждое расширение оттягивало развитие экономики Евросоюза назад. В-третьих, это амбиционные цели, такие как зеленый поворот. Эти цели не были продуманы с экономической точки зрения.

К 2035 году в развитие зеленой инфраструктуры потребуется дополнительно вложить 800 млрд евро и к 2050 году – 2, 5 триллиона евро. Уже понятно, что такие инвестиции невозможны, а планы – нереализуемы.

По этой причине крупные игроки ЕС делают шаг к отступлению. Для Германии производство энергии из угля уже является вполне законным и адекватным. Планы по запрету двигателей внутреннего сгорания отодвигаются. Очевидно, что за этим стоят интересы немецкого автопрома.

Подробнее в повторе!

Дебаты rus.Postimees: хотят ли что-то изменить влиятельные политики?
Дебаты rus.Postimees: хотят ли что-то изменить влиятельные политики? Фото: Mihkel Maripuu
  • Не скатывается ли Евросоюз в социализм и зеленый радикализм?
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  • Надо ли ЕС расширяться в ситуации всех вызовов?
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