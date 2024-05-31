В финале предвыборных евродебатов в прямом эфире встретились ведущие политики трех партий. Обсуждалось будущее Европы и ее экономики: что реально изменить?
ЕВРОДЕБАТЫ–24 ⟩ Рейнсалу с Паэтом жестко поспорили, Кылварт в долгу не остался
В дискуссии приняли участие первый номер избирательного списка Партии реформ, евродепутат Урмас Паэт и председатели двух партий: Урмас Рейнсалу ("Отечество") и Михаил Кылварт (Центристская партия).
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Тема: хотят ли что-то изменить влиятельные политики?
- Не скатывается ли Евросоюз в социализм и зеленый радикализм?
- Не слишком ли дорого обходится Европе зеленая экономика?
- Справляется ли Евросоюз с зеленым переходом?
- Как уменьшить зависимость ЕС от США и Китая?
- Разрешимы ли проблемы в сфере энергетики?
- К чему может привести экономическая нестабильность?
- Надо ли ЕС расширяться в ситуации всех вызовов?