В связи с риском загрязнения питьевой воды в Тарту компания Tartu Veevärk сообщила, что проблему выявили на начальной стадии и удалось предотвратить серьезное загрязнение.
В Тарту удалось предотвратить серьезное загрязнение питьевой воды
По словам руководителя AS Tartu Veevärk Тоомаса Каппа, проблема установлена, но проверка технических цепочек на водозаборной станции Сепа и промывка водоочистительного оборудования продолжаются и водоочистительное оборудование не будет использоваться, пока поступающая наружу вода будет соответствовать нормам. Выходную трубу и ближнюю сеть водозаборной станции Ропка хлорируют.
В затронутых риском загрязнения районах Варику, Таммелинн и Рянилинн у воды может быть слабый запах хлора. Воду заменили водой из других источников. Мониторинг качества воды продолжается, в пятницу возьмут новые пробы на анализы.