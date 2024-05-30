В Тарту удалось предотвратить серьезное загрязнение питьевой воды

По словам руководителя AS Tartu Veevärk Тоомаса Каппа, проблема установлена, но проверка технических цепочек на водозаборной станции Сепа и промывка водоочистительного оборудования продолжаются и водоочистительное оборудование не будет использоваться, пока поступающая наружу вода будет соответствовать нормам. Выходную трубу и ближнюю сеть водозаборной станции Ропка хлорируют.