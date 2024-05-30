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В Тарту удалось предотвратить серьезное загрязнение питьевой воды

BNS
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Tartu Veevärk удалось предотвратить серьезное загрязнение питьевой воды.
Tartu Veevärk удалось предотвратить серьезное загрязнение питьевой воды. Фото: Marianne Loorents

В связи с риском загрязнения питьевой воды в Тарту компания Tartu Veevärk сообщила, что проблему выявили на начальной стадии и удалось предотвратить серьезное загрязнение.

По словам руководителя AS Tartu Veevärk Тоомаса Каппа, проблема установлена, но проверка технических цепочек на водозаборной станции Сепа и промывка водоочистительного оборудования продолжаются и водоочистительное оборудование не будет использоваться, пока поступающая наружу вода будет соответствовать нормам. Выходную трубу и ближнюю сеть водозаборной станции Ропка хлорируют.

В затронутых риском загрязнения районах Варику, Таммелинн и Рянилинн у воды может быть слабый запах хлора. Воду заменили водой из других источников. Мониторинг качества воды продолжается, в пятницу возьмут новые пробы на анализы.

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