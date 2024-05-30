Рост цен на пшеницу на мировом рынке может скоро отразиться на цене хлеба

Никто не предвидел такого скачка цен, утверждают торговцы сырьем, по словам которых поставки на июнь почти иссякли. Основной причиной они называют погодные условия, которые погубили урожай. Рост цен на сырье вызывает беспокойство и у производителей продуктов питания.

«Если цены на сырье растут, то у нас, безусловно, есть давление на повышение цен конечных продуктов. Но с другой стороны, конкуренция на рынке хлебобулочных изделий очень жесткая, так что в одиночку здесь далеко не уйти», - сказала ERR исполнительный директор Fazer Bakery Baltics Анне Мере.