В Пылтсамаа у хозяина изъяли 12 собак из-за плохих условий содержания

По словам главного специалиста отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия Кароль Лауримаа, ведомство изъяло почти половину собак, поскольку им не предоставлялось необходимое лечение.

«У животных были различные проблемы со здоровьем, которые владелец, несмотря на предписания, не устранял, оставляя их без лечения. Поэтому было решено забрать собак, чтобы обеспечить им необходимое лечение. У собак были больные глаза, их шерсть была в колтунах, и, учитывая сильную жару, этой породе требуется особый уход, чтобы кожа под шерстью не начала воспаляться», - объяснила Лауримаа.

Перед изъятием животного владельцу дается возможность улучшить условия. «В данном случае владелец выполнил предписания частично, но аналогичные проблемы повторялись неоднократно», - добавила Лауримаа. Кроме изъятия животных, Департамент сельского хозяйства и продовольствия начал административное производство в отношении владельца.

Изъятие животных - это крайняя мера, применяемая только в случае, если, по мнению ведомства, жизнь или здоровье животных находятся в опасности, и поэтому невозможно оставить их на попечение текущего владельца.

В соответствии с действующим законодательством, только Департамент сельского хозяйства и продовольствия имеет право контролировать животных, выдавать предписания владельцам и конфисковывать животных, при этом ведомству оказывают неоценимую помощь различные организации по защите животных.

Все животные сейчас находятся в приюте, где им предоставляется лечение и обеспечиваются все необходимые условия для их благополучия.