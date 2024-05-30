Михаил Кылварт Таллинн оставит одиноких пожилых без помощи, наркозависимых – на улице и отменит компенсацию оплаты за визиты детей к специалистам

По словам депутата столичного городского собрания и бывшего мэра Таллинна Михаила Кылварта, Центристская партия еще до вступления в должность нового городского правительства предупреждала, что политика сокращения бюджета государства будет перенесена на Таллинн, и это оказалось правдой. «Под руководством социал-демократов мы оказались в ситуации, когда Таллинн начал воплощать в жизнь политику государства», - сказал Михаил Кылварт.

По словам Кылварта, ранее Таллинн оказывал поддержку всем нуждающимся. «Новое городское правительство, по примеру государства, начало сокращать бюджет и средства для этого отбираются у самых уязвимых - пенсионеров и многодетных семей. В относительной бедности в 2022 году находился каждый четвертый житель Эстонии, то есть около 303 900 человек. Уровень относительной бедности на протяжении многих лет был самым высоким среди одиноких пенсионеров - 79,1%. Известно, что относительная бедность среди пожилых людей в Эстонии одна из самых высоких в Европе, и главной причиной этого являются низкие пенсии. Средняя пенсия в Эстонии не достигает даже уровня минимальной зарплаты. Городской продуктовый набор - ожидаемая мера поддержки, которая, помимо продовольственной помощи, давала одиноким пожилым людям с низкой пенсией чувство причастности и уверенность в том, что город заботится о них», - считает Кылварт.