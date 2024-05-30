30 мая на повестке дня заседания Таллиннского городского собрания первое чтение дополнительного бюджета Таллинна на 2024 год. Среди прочего, проект допбюджета предусматривает прекращение Таллинном раздачу продуктовых наборов одиноким пенсионерам, прекращение финансирования заместительного лечения для лиц с опиоидной зависимости и прекратит компенсировать плату за визиты к врачам-специалистам для детей.
Михаил Кылварт ⟩ Таллинн оставит одиноких пожилых без помощи, наркозависимых – на улице и отменит компенсацию оплаты за визиты детей к специалистам
По словам депутата столичного городского собрания и бывшего мэра Таллинна Михаила Кылварта, Центристская партия еще до вступления в должность нового городского правительства предупреждала, что политика сокращения бюджета государства будет перенесена на Таллинн, и это оказалось правдой. «Под руководством социал-демократов мы оказались в ситуации, когда Таллинн начал воплощать в жизнь политику государства», - сказал Михаил Кылварт.
По словам Кылварта, ранее Таллинн оказывал поддержку всем нуждающимся. «Новое городское правительство, по примеру государства, начало сокращать бюджет и средства для этого отбираются у самых уязвимых - пенсионеров и многодетных семей. В относительной бедности в 2022 году находился каждый четвертый житель Эстонии, то есть около 303 900 человек. Уровень относительной бедности на протяжении многих лет был самым высоким среди одиноких пенсионеров - 79,1%. Известно, что относительная бедность среди пожилых людей в Эстонии одна из самых высоких в Европе, и главной причиной этого являются низкие пенсии. Средняя пенсия в Эстонии не достигает даже уровня минимальной зарплаты. Городской продуктовый набор - ожидаемая мера поддержки, которая, помимо продовольственной помощи, давала одиноким пожилым людям с низкой пенсией чувство причастности и уверенность в том, что город заботится о них», - считает Кылварт.
Также, по словам бывшего мэра Таллинна, новая городская управа подготовила «подарок» ко Дню защиты детей. «Родители детей, зарегистрированных в Таллинне были освобождены от платы за визиты к врачам-специалистам в Детской больнице, Ида-Таллиннской центральной больнице, Лэяне-Таллиннской центральной больнице и в клинике "Медикум". Но теперь и здесь увидели возможность для экономии, что нанесет очередной удар по многодетным семьям», - продолжил Михаил Кылварт.
Кроме того, новое городское правительство Таллинна прекращает финансирование заместительного лечения опиоидной зависимости для потребителей иньекционный наркотиков в Ляэне-Таллиннской центральной больнице. «Это программа уже более 20 лет успешно работает. Благодаря длительному и последовательному лечению у большинства пациентов значительно улучшилось качество жизни. В настоящее время услугой пользуются 50 человек, с которыми работает целая команда медиков. Теперь же эти пациенты останутся на улице. По данным Института развития здоровья, число передозировок растет. В других клиниках, где предоставляется метадоновое заместительное лечение, в этом году невозможно обеспечить место для 50 человек. У государства нет денег на это, так как в повестке дня стоят сокращения расходов», - пояснил депутат городского собрания Кылварт.
Дополнительным бюджетом Таллинна на 2024 год уточняются доходы, расходы и инвестиции, предусмотренные бюджетом города Таллинна на 2024 год, и производятся необходимые перераспределения в расходах. Дополнительный бюджет предусматривает сокращение пособий для пожилых людей (-300 000 евро), различных расходов на здравоохранение, включая проекты и программы (-124 120 евро), и прекращение освобождения от платы за визиты к врачам-специалистам для детей (-170 000 евро).