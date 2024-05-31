«Это одно из тех мест, где не имеет значения, занимал ли ты раньше какой-то важный пост. Разве что если работал в Еврокомиссии - тогда тебя знают и уважают члены парламента, которые заседают в нем уже 20 лет, потому что ты был на другой стороне», - говорит Террас.

Однако интерес к знаниям Терраса и уважение к нему резко возросли с появлением новой серьезной проблемы: широкомасштабной агрессии России в Украине.

Работа в Европарламенте Рихо Террас является членом Комитета по промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE) и делегаций в Комитете парламентской ассоциации ЕС-Украина и Парламентской ассамблее Евронест. Он также является членом Комитета по сельскому хозяйству и развитию сельских районов (AGRI) и делегации в Ассамблее парламентского партнерства ЕС и Великобритании и делегации по связям с Соединенными Штатами. Является докладчиком по двум докладам и теневым докладчиком по одному докладу.

«В феврале 2022 года мое положение во фракции сильно поднялось, потому что в октябре 2021 года я сказал на собрании фракции, мол, друзья, вы обсуждаете здесь пустяковые вопросы, а в Европе грядет война, мы занимаемся совсем не тем. Сначала они подумали, что я психически болен», - признается Террас.