Седьмое депутатское место, выделенное Эстонии после Брексита, было передано Террасу 2 февраля 2020 года, то есть более чем через полгода после того, как остальные шесть депутатов уже курсировали между Брюсселем и Страсбургом. Иными словами, как говорит сам Террас: он запрыгнул в летящий самолет.
ЕВРОДЕПУТАТ ⟩ После трудного «посвящения в депутаты Европарламента» Террас стал пророком вопросов обороны (1)
Перевод: Анита Авакова
«На сессии в Страсбурге я действительно не понимал, что происходит, - вспоминает Террас. - Сориентироваться в том, как все работает, да даже где находится твой офис, было довольно сложно».
«Сейчас я убежден, что в этой организации все происходит на основе взаимоотношений, на основе того, что ты знаешь определенных людей. Ты не сможешь везде вставить свое слово. Если знать, кто чем занимается, то можно протолкнуть важные для Эстонии вещи», - считает Террас,
Во-вторых, он узнал что в Европарламенте идет борьба за возможность работать: «Я не мог себе представить, насколько сложно там будет бороться за место. Чтобы написать какой-то доклад или вообще получить слово, приходится все время толкаться локтями».
«Желающих много. В моей фракции - когда-то в ней было более 180 участников - каждый хочет высказать свое мнение, что-то сделать», - описывает он.
Террас сравнивает первый год работы депутатом Европарламента от небольшой партии из маленькой страны с его первым годом в студенческой организации в Сакала.
Он стал членом Комитета по промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE). «Но они не допускают "молодых" к реальным вопросам», - вспоминает Террас о своих первых шагах в качестве евродепутата. - Допускают тех, кто там уже 20 лет и приехал из Германии, Австрии или Италии».
Террасу будто заново пришлось стать студентом, несмотря на то, что незадолго до прихода в Европарламент он еще возглавлял Силы обороны. «Некоторые южане и восточные европейцы, да, называют генералом, но толку от этого было мало», - признает он.
«Это одно из тех мест, где не имеет значения, был ли ты раньше в каком-то важном месте. Разве что если работал в Еврокомиссии - тогда тебя знают и уважают члены парламента, которые заседают в нем уже 20 лет, потому что ты был на другой стороне», - говорит Террас.
Однако интерес к знаниям Терраса и уважение к нему резко возросли с появлением новой серьезной проблемы: широкомасштабной агрессии России в Украине.
Работа в Европарламенте
Рихо Террас является членом Комитета по промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE) и делегаций в Комитете парламентской ассоциации ЕС-Украина и Парламентской ассамблее Евронест.
Он также является членом Комитета по сельскому хозяйству и развитию сельских районов (AGRI) и делегации в Ассамблее парламентского партнерства ЕС и Великобритании и делегации по связям с Соединенными Штатами.
Является докладчиком по двум докладам и теневым докладчиком по одному докладу.
«В феврале 2022 года мое положение во фракции сильно поднялось, потому что в октябре 2021 года я сказал на собрании фракции, мол, друзья, вы обсуждаете здесь пустяковые вопросы, а в Европе грядет война, мы занимаемся совсем не тем. Сначала они подумали, что я психически болен», - признается Террас.
«Потом в январе я пошел к Манфреду Веберу и сказал, что начинается война. Я нарисовал на листе бумаги карту и показал, как именно она начнется. И что это произойдет 20 февраля», - вспоминает Террас. Карту депутат хранит до сих пор.
«Я уговорил Манфреда приехать с делегацией Европейской народной партии (ЕНП) в Киев 20 февраля. Они уже купили билеты. 19 февраля я был в Донбассе, в Донецке, в Угледаре, смотрел русским в глаза из окопа, - продолжает Террас. - Но 20 февраля рейсы Lufthansa отменили и делегация улетела в Литву. Я смог прилететь из Украины последним рейсом».
Помимо коллег из стран Северной Европы и Балтии, с которыми он работает рука об руку, чтобы иметь определенное влияние во фракции среди крупных партий в больших странах, Террас также часто взаимодействует со своими немецкими коллегами по фракции.
«В первой половине моего мандата французские республиканцы - Арно Данжан и Франсуа-Ксавье Беллами - были моими единомышленниками в политическом плане. Но когда началась война, мы немного разошлись во взглядах, потому что у французов в крови не воевать с русскими и разговаривать с ними. Я не уверен, считают ли они так на самом деле, либо делают это потому, что так принято, - рассуждает Террас. - Немцы в нашей фракции уже раньше были явно на правильной стороне».
Если в следующем составе Европарламента будет создан комитет по обороне (сейчас это подкомитет) и Терраса переизберут, то он обязательно рассмотрит возможность стать его членом. Или вернется к ITRE. «Вопрос в том, куда отнести тему обороны», - пояснил он.
«Думаю, я бы сразу сделал шаг к тому, чтобы получить должность, которая имеет реальное существенное значение. Я мог бы пойти в комитет по обороне и попытаться стать там функционером», - предлагает он.
По мнению Терраса, самые важные должности в структуре Европарламента - это должности координаторов. Они дают возможность формировать позицию целой фракции в различных областях политики. Однако он считает маловероятным, что получит такую должность, поскольку их, скорее всего, займут крупные делегации из больших стран.
Как избирателю понять, кто выполняет работу, а кто нет? Террас убежден, что работают все. «Думаю, даже речи быть не может о том, чтобы кто-то пришел в Европарламент просто поковыряться в носу и посмотреть в потолок. У каждого свои интересы, кто-то занимается одним, кто-то другим, - считает он. - Чем дольше вы там работаете, тем легче выполнять работу. Если ты всех знаешь и все здороваются с тобой в коридоре, добиться результата гораздо проще».
Выступления по теме Украины и европейской обороне были, пожалуй, самыми эффектными в работе Терраса. Однако роль теневого докладчика по цифровой идентичности отняла у него часы невидимой работы.
«Более ста часов мы сидели и обсуждали, спорили о каждом слове, о каждой запятой. Результат, возможно, не идеальный, но решение принято, и с 2025 года в Европе появится цифровой кошелек», - отмечает Террас.
Мнение коллеги
Датский политический советник фракции ЕНП Ларс Оле Лёке говорит, что приезд Рихо Терраса был очень освежающим.
«Он очень красноречивый. Он пришел и сразу же сказал, что думает. Это первое, на что я обратил внимание, - вспоминает Лёке. - Я знаю, что он был командующим Силами обороны Эстонии. Похоже, он привык отдавать приказы и добиваться их выполнения. Это чувствуется. И это освежает».
Лёке познакомился с евродепутатом, поскольку тот отвечает за консультирование евродепутатов его фракции в комитете ITRE, где Террас писал доклад о европейском оборонном потенциале.
«Я бы сказал, что особенно сейчас, когда мы имеем дело с российским вторжением в Украину, его военное прошлое чрезвычайно ценно. Он обладает глубокими знаниями в области обороны и военного дела», - говорит Лёке.
Проработав в Европарламенте 11 лет, Лёке говорит, что у него сложилось впечатление, что Террас много работает с другими евродепутатами из стран Северной Европы и Балтии. В то же время у него есть контакты на Востоке и он знает людей, необходимых в оборонной сфере.