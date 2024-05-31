Суд присяжных в Нью-Йорке в четверг, 30 мая, впервые в истории США вынес обвинительный вердикт по уголовному делу против бывшего президента Дональда Трампа.

12 присяжных признали экс-президента виновным в фальсификации деловых документов с целью сокрытия факта выплаты бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, который угрожал успеху предвыборной кампании Трампа в 2016 году.

Трамп признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Каждый из 34 случаев фальсификации отчетности может быть наказан тюремным заключением сроком до четырех лет - в сумме это составит 136 лет. Наказание определит судья Хуан Мерчан на специальном заседании, которое пройдет 11 июля.

Белый дом «уважает верховенство закона»

Представитель администрации президента США Джо Байдена после оглашения вердикта Трампу заявил, что Белый дом уважает верховенство закона.

Сам Джо Байден использовал обвинительный вердикт Трампу для агитации перед президентскими выборами в США, которые состоятся 5 ноября: «Есть только один способ не допустить Дональда Трампа в Овальный кабинет: у избирательной урны», - написал президент в соцсети X.

Трамп: Вердикт присяжных - «далеко не конец»