Коваленко-Кылварт: получение гражданства станет в 12 раз дороже

Согласно законопроекту, госпошлина за рассмотрение ходатайства о получении или восстановлении эстонского гражданства вырастет с 13 евро до 150 евро, то есть, почти в 12 раз. «Казалось бы, государство должно быть заинтересовано и всячески содействовать тому, чтобы как можно больше людей стремились получить гражданство, однако многократное повышение госпошлины не способствует дополнительной мотивации», - сказала Анастасия Коваленко-Кылварт.

По оценке Коваленко-Кылварт, весьма сомнительно, что поступления в бюджет в результате повышения этого вида пошлины будут значительными и хоть сколько-то помогут улучшить финансовое положение государства.

«От такого резкого повышения пошлины вреда будет гораздо больше, чем пользы – залатать дыры в бюджете не получится, а вот создать людям дополнительные проблемы – вполне, ведь, учитывая нынешнюю ситуацию, для многих 150 евро – большая сумма, - пояснила Коваленко-Кылварт. - Если бы правительство хоть немного просчитывало последствия своих действий или проводило анализы влияния, то, возможно, некомпетентных решений, которые еще больше усложняют жизнь людям, было гораздо меньше».

Заместитель председателя правовой комиссии напомнила, что в несколько раз повысятся и пошлины за срочное оформление удостоверения личности – оформление паспорта вместо 58 евро будет стоить 250 евро, ИД-карты – 250 евро вместо прежних 45 евро.

Коваленко-Кылварт подчеркнула, что со стороны правительства является неверным пытаться создавать источник доходов госбюджета за счет повышения пошлин.