К началу третьего лета большой войны приходится констатировать, что ни одна из воюющих сторон не достигает поставленных целей. России снова не по зубам оборона ВСУ, но Украина не может переломить Россию. Помощь союзников пока не сыграла решающей роли. Война скатилась к сценарию Второй мировой, когда Европа не хотела открывать второй фронт против нацистов. Тогда как в этой войне Россия и не открывала другого фронта, кроме европейского.
Время коммента ⟩ Дрожит и прячется Европа: сколько еще заплатить Украине, чтобы мир за ее спиной что-то осознал (2)
Только сейчас союзники Украины впустили в себя мысль, что она может применять зарубежные боеприпасы по территории России. Поразительно, но только сейчас! Европа все не может осознать, что Россия воюет со всем НАТО, вместе взятым, что Украина для нее – всего лишь пассивный инструмент альянса. РФ настаивает, что находится в состоянии войны со странами НАТО по сути уже с февраля 2022 года. Ведь и война в Украине не была объявлена, поскольку носит для России необратимый и тотальный характер.
Поэтому, где бы ни упали ракеты из Германии и куда бы ни долетели датские перехватчики, с точки зрения России это произойдет на «исконно российской» территории. Нет никакой разницы – ограничивать радиус действия боеприпасов, поставленных по новому ленд-лизу, или нет. Это издержка западного правового сознания. И попытки атлантических союзников Украины указать ей на то, куда можно стрелять, а куда нельзя, лишь свидетельствуют об их неадекватности.
Брутальная Россия смеется над аккуратными юристами, подстилающими газетку, чтобы прямо по земле померить рулеткой, куда полетит снаряд, который они прислали курьером. DHL. Более того, за время, пока Европа судила да рядила, как бы помочь Украине, чтоб самим остаться в стороне и при случае договориться с Путиным, в сожженном Мариуполе продается все больше квартир от зашедших туда российских застройщиков. Совсем как с Грозным, который в 1990-е тоже сожгли вместе с жителями, а через 15 лет город при Рамзане расцвел – не узнать!
Из Донецка в Мариуполь тянут железнодорожную ветку для снабжения армии и обеспечения оккупированных территорий. Никто ничего не боится, хотя с каждым месяцем войны Украина неуклонно улучшает беспилотники разных модификаций. Они еще наверняка испортят лето в оккупированных Россией курортных зонах десяткам тысячам бодрых отдыхающих, которые уже наверняка расхватали билеты и брони в гостевых домах. Под ударом и Крымский мост, по которому прошлым летом неплохо пристрелялись. Кстати, потому и дорогу спешно строят.
Россия при этом тоже не стоит на месте. Она научилась сбивать западные ракеты в Украине и при всей внешней комичности сеток, надетых на танк, защищать бронетехнику от дронов. Поэтому торжественное разрешение бить еврозрядами не только по танковым колоннам оккупантов уже вряд ли что-то принципиально изменит. Слишком долго запрягали. Повлиять может разве что порядковый рост поставок этих зарядов, а также живой силы. Хотя бы, как обещает Франция, в виде обучающего персонала. Это доказало бы, наконец, что союзники все-таки могут так называться.
Но нет: Кая Каллас пока без особого толка бесстрашно сидит на краю десантного люка – не считая, конечно, иллюстрации своей красоты и смелости. Йенс Столтенберг вновь со всей решительностью заявил, что НАТО не имеет планов посылать солдат в Украину. Отдельные страны – пожалуйста, а НАТО, с которым Путин самозабвено воюет уже третий год, никак нет. Почему? Потому что выборы во всем мире, потому что страх бомбы, потому что бережем людей, в конце концов.
И самое печальное состоит в том, что это чистая правда. Это в России людьми могут заделывать щели в окопном бруствере. А в Европе у людей множество прав. Пусть и не у всех, но все же в основном. О правах мы помним в первую очередь. Поэтому опросы населения и показывают, что намерение отправлять солдат из Эстонии в Украину не встречает понимания. В лучшем случае люди признают, что и так уже государство достаточно потратилось на военную помощь и беженцев.
Странно при этом, что вместо четких разъяснений, почему на следующем витке войны неизбежно расширение присутствия союзников в Украине, Кая Каллас заявляет, что отправка эстонских солдат на фронт не обернется эскалацией напряженности в отношениях с Россией. Зачем говорить то, что не выдерживает никакой критики, непонятно. Видимо, премьер-министру не хочется произносить вслух то, что еще больше обвалит доверие к правительству. Приходится увещевать население хотя бы голословными утверждениями.
Да, это не миссия натовских войск в какой-либо «горячей точке», куда попадают кадровые военные, в том числе из Эстонии. Заранее ясно, что речь идет о более широком контингенте. Но на кону – безопасность всей Европы, которая еще пока может быть решена в Украине. Можно, конечно, счесть победой даже пересмотр границ применения западных вооружений. Но, пока буквально не ушел поезд с оружием для российской армии из Донецка в Мариуполь, нужны уже другие меры.
Поражение России в войне с Украиной – единственный путь к обеспечению безопасности не только в Европе, но и по периметру всех границ этого до сих пор существующего государственного образования. Обломанный по краям в 1990-е годы Советский Союз пытается взять реванш, уже не прикрываясь лживыми лозунгами о дружбе народов, но лишь объявляя «одним народом» всех, до кого может дотянуться. Нельзя допустить, чтобы он дотянулся до Европы, как у него это по-своему эффективно получилось после Второй мировой войны!