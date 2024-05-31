Посол Великобритании в Эстонии Росс Аллен и премьер-министр Эстонии Кая Каллас в военном вертолете. 15 мая 2024. Фото: Hendrik Osula/AP

И самое печальное состоит в том, что это чистая правда. Это в России людьми могут заделывать щели в окопном бруствере. А в Европе у людей множество прав. Пусть и не у всех, но все же в основном. О правах мы помним в первую очередь. Поэтому опросы населения и показывают, что намерение отправлять солдат из Эстонии в Украину не встречает понимания. В лучшем случае люди признают, что и так уже государство достаточно потратилось на военную помощь и беженцев.

Странно при этом, что вместо четких разъяснений, почему на следующем витке войны неизбежно расширение присутствия союзников в Украине, Кая Каллас заявляет, что отправка эстонских солдат на фронт не обернется эскалацией напряженности в отношениях с Россией. Зачем говорить то, что не выдерживает никакой критики, непонятно. Видимо, премьер-министру не хочется произносить вслух то, что еще больше обвалит доверие к правительству. Приходится увещевать население хотя бы голословными утверждениями.

Да, это не миссия натовских войск в какой-либо «горячей точке», куда попадают кадровые военные, в том числе из Эстонии. Заранее ясно, что речь идет о более широком контингенте. Но на кону – безопасность всей Европы, которая еще пока может быть решена в Украине. Можно, конечно, счесть победой даже пересмотр границ применения западных вооружений. Но, пока буквально не ушел поезд с оружием для российской армии из Донецка в Мариуполь, нужны уже другие меры.

Последствия ракетного удара по железнодорожной станции Донецк. Апрель 2023. Фото: STRINGER/REUTERS

Поражение России в войне с Украиной – единственный путь к обеспечению безопасности не только в Европе, но и по периметру всех границ этого до сих пор существующего государственного образования. Обломанный по краям в 1990-е годы Советский Союз пытается взять реванш, уже не прикрываясь лживыми лозунгами о дружбе народов, но лишь объявляя «одним народом» всех, до кого может дотянуться. Нельзя допустить, чтобы он дотянулся до Европы, как у него это по-своему эффективно получилось после Второй мировой войны!