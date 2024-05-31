Продвижение российских войск под Харьковом остановилось. Что происходит на поле боя?

«Настоящей целью российского наступления „на Харьков“ было, и, судя по всему, продолжает быть не сам Харьков, а тылы нашей Купянской группировки. Или чтобы было понятнее — вся территория Харьковской области восточнее каскада водохранилищ Сиверского Донца», — пишет Машовец.

По его мнению, операция на Харьковском операционном направлении всё еще продолжается и отказываться в полной мере от ее продолжения российское командование пока не собирается.

Способны ли ВСУ провести контрнаступательную операцию?

С учётом резервов, стянутых украинским командованием на Харьковское направление, возможности для этого есть. К тому же у передовых российских подразделений было мало времени, чтобы закрепиться на позициях.

Если следовать военной науке, наступление нужно начинать с изоляции района боевых действий — наносить фланговые удары, перерезать или брать под огневой контроль дороги, по которым ведутся поставки частям на передовой, атаковать тыловую инфраструктуру.

Но даже при беглом взгляде на карту видно, что оба района, куда зашли российские войска, находятся на самой границе, а основные средства огневого поражения, базы снабжения и другие важные военные объекты российской армии располагаются в Белгородской области. Следовательно, если проводить ответную операцию по всем правилам, нужно захватывать российскую территорию или как минимум наносить по ней массированные удары.