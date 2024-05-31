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Эстонский бизнесмен приговорен к тюремному сроку в Финляндии за отмывание денег

rus.postimees.ee
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Тюрьма.
Тюрьма. Фото: Tairo Lutter

Финский суд первой инстанции приговорил бывшего главу Финского молодежного фонда (Nuorisosäätiö) к шести годам лишения свободы в связи с финансовыми преступлениями. В рамках того же дела приговор получил и эстонский бизнесмен Вельо Кууск, пишет dv.ee.

Суд приговорил бывшего главу финской организации Nuorisosäätiö Аки Хааро к шести годам лишения свободы и выплате миллионных компенсаций за совершение экономических преступлений.

Хааро получил взятку в размере более 2,6 миллиона евро от строительной компании Salpaussselän Rakentaja, а также присвоил в общей сложности почти 6,4 миллиона евро средств Молодежного фонда.

Вместе с Хааро к двум с половиной годам лишения свободы за отмывание денег приговорен эстонский бизнесмен Вельо Кууск.

Читайте подробнее на dv.ee.

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