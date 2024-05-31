Эстонский бизнесмен приговорен к тюремному сроку в Финляндии за отмывание денег

Финский суд первой инстанции приговорил бывшего главу Финского молодежного фонда (Nuorisosäätiö) к шести годам лишения свободы в связи с финансовыми преступлениями. В рамках того же дела приговор получил и эстонский бизнесмен Вельо Кууск, пишет dv.ee.