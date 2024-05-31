Финский суд первой инстанции приговорил бывшего главу Финского молодежного фонда (Nuorisosäätiö) к шести годам лишения свободы в связи с финансовыми преступлениями. В рамках того же дела приговор получил и эстонский бизнесмен Вельо Кууск, пишет dv.ee.
Эстонский бизнесмен приговорен к тюремному сроку в Финляндии за отмывание денег
Суд приговорил бывшего главу финской организации Nuorisosäätiö Аки Хааро к шести годам лишения свободы и выплате миллионных компенсаций за совершение экономических преступлений.
Хааро получил взятку в размере более 2,6 миллиона евро от строительной компании Salpaussselän Rakentaja, а также присвоил в общей сложности почти 6,4 миллиона евро средств Молодежного фонда.
Вместе с Хааро к двум с половиной годам лишения свободы за отмывание денег приговорен эстонский бизнесмен Вельо Кууск.
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