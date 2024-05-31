Умер один из основателей Центристской партии

«Покойся с миром, дорогой Калев! Сегодня утром я получил печальные новости из столицы. Нас покинул хороший друг, член-основатель Центристской партии Калев Калло», - написал Тообал.

«Мы проработали вместе с Калевом почти десять лет. В то время, когда я был генсекретарем, Калев большую часть времени был финансовым секретарем партии. Мы также работали вместе в Рийгикогу, где в комнате фракции были соседями по парте. Мы также вместе входили в правление Центристской партии», - добавил Тообал.

По словам Тообала, у Калева Калло всегда было собственное мнение, которое он смело высказывал. «Я испытывал к нему глубокое уважение», - добавил Тообал.

Калев Калло был одним из основателей Центристской партии, министром, председателем Таллиннского горсобрания, вице-мэром Таллинна и членом Рийгикогу в нескольких составах.

«Покойся с миром, добрый друг», - написал Тообал.

Калев Калло являлся членом Центристской партии с 1991 года. В 1995 году он был министром во втором правительстве Тийта Вяхи. С 30 апреля 2015 по 2017 год был председателем Таллиннского горсобрания. Также Калло был президентом Союза бокса и членом совета Банка Эстонии.