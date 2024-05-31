В ближайшие месяцы компания Omniva планирует закрыть 10 почтовых отделений, часть из них станет почтовыми пунктами. Еще более значительные изменения в доставке почты, вероятно, произойдут в последующие годы после принятия нового закона, пишет Rus.ERR.
Omniva сократит количество почтовых отделений почти на 20%
Omniva планирует сократить количество почтовых отделений почти на 20%. В настоящее время у компании 57 почтовых отделений по всей Эстонии, но к концу июля их станет на десять меньше, или 47.
Например, закроются почтовые отделения в Пылтсамаа, Синди, Палдиски, Пяхклимяэ в Нарве, Мустамяэ и Нымме в Таллинне, Раади и в ТЦ Lõunakeskus в Тарту.