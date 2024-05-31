Центрист и член Рийгикогу Александр Чаплыгин хлестко высказался в соцсетях в адрес Катри Райк и Марии Юферевой-Скуратовски.
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«Курицы должны знать свой насест»: Юферева-Скуратовски возмущена хлестким высказыванием Чаплыгина (1)
В четверг, 30 мая_ депутат Александр Чаплыгин опубликовал пост, в котором коротко прокомментировал предвыборные дебаты Rus.Postimees с участием Лаури Лаатса (Центристская партия), Катри Райк (Социал-демократическая партия) и Марии Юферевой-Скуратовски (Партия реформ):