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«Курицы должны знать свой насест»: Юферева-Скуратовски возмущена хлестким высказыванием Чаплыгина (1)

rus.postimees.ee
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Предвыборные дебаты Rus.Postimees. Лаури Лаатс, Катри Райк и Мария Юферева-Скуратовски.
Предвыборные дебаты Rus.Postimees. Лаури Лаатс, Катри Райк и Мария Юферева-Скуратовски. Фото: Sander Ilvest

Центрист и член Рийгикогу Александр Чаплыгин хлестко высказался в соцсетях в адрес Катри Райк и Марии Юферевой-Скуратовски. 

В четверг, 30 мая_ депутат Александр Чаплыгин опубликовал пост, в котором коротко прокомментировал предвыборные дебаты Rus.Postimees с участием Лаури Лаатса (Центристская партия), Катри Райк (Социал-демократическая партия) и Марии Юферевой-Скуратовски (Партия реформ):

«Лаури Лаатс сцепился с Юферевой и Кадри Райк по поводу гражданских свобод и православной церкви. Курицы должны знать свой насест».

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