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Вы их знаете? Волна краж: полиция просит помощи в установлении личности домушников

rus.postimees.ee
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Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении личности двух мужчин, которых есть основания подозревать в происходивших в последние недели кражах со взломом в Тартумаа и Таллинне.

За последние несколько недель в частные дома в Тартумаа и Таллинне воры проникали через окна, оставленные открытыми на проветривание или полуоткрытыми. Преступники похищали различные вещи. В связи с этими происшествиями полиция возбудила уголовные дела, все точные обстоятельства еще устанавливаются.

Полиция просит всех, кто узнает изображенных на фотографиях людей, сообщить об этом по телефону 112 или написать по адресу lilian.palu@politsei.ee.

Фото: Politsei- ja piirivalveamet
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