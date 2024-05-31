Вы их знаете? Волна краж: полиция просит помощи в установлении личности домушников

За последние несколько недель в частные дома в Тартумаа и Таллинне воры проникали через окна, оставленные открытыми на проветривание или полуоткрытыми. Преступники похищали различные вещи. В связи с этими происшествиями полиция возбудила уголовные дела, все точные обстоятельства еще устанавливаются.