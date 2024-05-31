Блестяще! Таллинн отметил лучшие реставрационные работы 2023 года

По словам вице-мэра Мадле Липпус, реставрация объектов культурного наследия – это всегда более трудоемкий и длительный процесс, чем обычные строительные работы, поэтому ей стоит уделять особое внимание. «Я очень признательна за проделанную работу, благодаря которой многие ценные исторические здания буквально высвободились от покрывавших их прежних слоев. Владельцы этих зданий и мастера по реставрации внесли огромный вклад в то, чтобы архитектурное наследие Таллинна могло предстать перед нами в своем лучшем виде – так, как оно было задумано изначально», – сказала Липпус.

В этом году городом были отмечены 44 организатора и мастера проектов по реставрации (собственники, архитекторы, строительные фирмы и реставраторы) за проведение и реализацию реставрационных работ на 21 объекте в 2023 году.

Дом по адресу Койду, 68 до реставрации. Фото: Управа Таллинна.

тот же дом после реставрации. Фото: Управа Таллинна.

В этом году также были вручены три премии в размере 1000 евро. Премий удостоились: Ренно Мяги и Рийна Йыгис, владельцы здания по адресу Койду, 68, за реставрацию здания в районе культурно-исторической застройки микрорайона Уус-Мааильм;

Каспар Витсур, владелец здания по адресу Курни, 14, за образцовую реставрацию фасада здания в зоне культурно-исторической застройки района Нымме;

Марко Аннион за превосходную и деликатную реставрацию уличного фасада здания в Старом городе по адресу Суур-Карья, 6.

Фасад здания по адресу Суур-Карья, 6 до реставрации. Фото: Управа Таллинна.

Фасад здания по адресу Суур-Карья, 6 после реставрации. Фото: Управа Таллинна.