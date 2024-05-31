Таллиннский департамент городского планирования отметил собственников, архитекторов и строительные фирмы, которые в 2023 году успешно реализовали проекты по реставрации и приведению в порядок исторических зданий. Вчера вице-мэр Мадле Липпус и руководитель департамента городского планирования Мартин Карро вручили всем номинантам благодарственные награды.
Блестяще! ⟩ Таллинн отметил лучшие реставрационные работы 2023 года
По словам вице-мэра Мадле Липпус, реставрация объектов культурного наследия – это всегда более трудоемкий и длительный процесс, чем обычные строительные работы, поэтому ей стоит уделять особое внимание. «Я очень признательна за проделанную работу, благодаря которой многие ценные исторические здания буквально высвободились от покрывавших их прежних слоев. Владельцы этих зданий и мастера по реставрации внесли огромный вклад в то, чтобы архитектурное наследие Таллинна могло предстать перед нами в своем лучшем виде – так, как оно было задумано изначально», – сказала Липпус.
В этом году городом были отмечены 44 организатора и мастера проектов по реставрации (собственники, архитекторы, строительные фирмы и реставраторы) за проведение и реализацию реставрационных работ на 21 объекте в 2023 году.
В этом году также были вручены три премии в размере 1000 евро. Премий удостоились:
- Ренно Мяги и Рийна Йыгис, владельцы здания по адресу Койду, 68, за реставрацию здания в районе культурно-исторической застройки микрорайона Уус-Мааильм;
- Каспар Витсур, владелец здания по адресу Курни, 14, за образцовую реставрацию фасада здания в зоне культурно-исторической застройки района Нымме;
- Марко Аннион за превосходную и деликатную реставрацию уличного фасада здания в Старом городе по адресу Суур-Карья, 6.
Руководитель отдела охраны памятников старины Департамента городского планирования Каролин Пихлап подчеркнула, что, помимо работ по реставрации зданий, в этом году город также отметил проект Театрального союза Эстонии и реставратора Пауля Уйбопуу по восстановлению надгробного памятника и каменной ограды могилы театральных деятелей Карла Юнгхольца и Теодора Альтермана на кладбища Сизелинна.
Наиболее далеко расположенный объект реставрации находится на острове Аэгна, где было отреставрировано здание бывшего офицерского казино. Самый маленький обновленный объект – садовый павильон во дворе гимназии Густава Адольфа, за восстановление которого школа также получила признание от города.
В области археологии были отмечены OÜ Arheox, некоммерческое объединение Arheoloogia и группа истории строительства AEG за проведение исследований в рамках строительства пристройки к Таллиннской реальной школе. Самую блестящую работу, в буквальном смысле, проделала семья Бристоль, которая занималась реставрацией и восстановлением позолоты часов на колокольне Таллиннского Домского собора.
Помимо вышеупомянутых мастеров, за проделанную уникальную работу были также отмечены и другие реставраторы и строительные мастера. Например, Яанус Виппер (Kuukaar OÜ), который занимался реставрацией деревянных балок и дощатого пола на цокольном этаже здания на улице Ратаскаеву, 5; Таави Тийдор, отреставрировавший гипсовую лепнину в интерьерах здания по адресу Театри-вяльяк, 1; Йоа Йоосеп, руководивший проектом реставрации капеллы Девы Марии в церкви Олевисте, и каменщик Петр Кучма (Oma Fassaad OÜ), который занимался реставрацией уличного фасада здания по адресу Суур-Карья, 6, отмеченного специальной премией.
Лучшие реставрационные работы за прошлый год выбирает комиссия, состоящая из представителей города Таллинна из сферы охраны памятников старины, бюро вице-мэра и городского собрания, а также представителя Департамента охраны памятников старины.
С полным списком всех работ, получивших признание от города, можно ознакомиться ЗДЕСЬ.