ИНТЕРВЬЮ Полковник ВСУ Олег Автомеенко: мы все готовились к большой войне, а когда она началась, оказалось, что никто не готов

Еще в самом начале полномасштабного вторжения России в Украину полковник Автомеенко получил ранение, которое выбило его из рядов армии. Олег Автомеенко ослеп. Большой и сильный человек, военный до мозга костей, лишился главного инструмента солдата. Но, преодолев депрессию, Автомеенко нашел выход в информационном сопротивлении. Десятки лет в строю дали полковнику бесценный опыт, который есть далеко не у многих офицеров ВСУ, и теперь каждый пользователь смартфона может присоединиться к этому источнику знаний. Присоединились к нему и мы в этом интервью.

Олег Автомеенко

1. 1995 год - оканчивает среднюю школу, и в том же году поступает в Одесский институт Сухопутных войск ВСУ (в данный момент - Военная академия Сухопутных войск).

2. В 1999 году оканчивает институт в звании офицера по профессии «Применение механизированных подразделений тактического уровня» и сразу после учебы попадает на службу в 54-ю отдельную механизированную бригаду в должности командира разведроты (город Бахмут), но уже в 2005 году попадает под сокращение.

3. В 2012 году начинает процесс восстановления в рядах Вооруженных сил Украины.

4. В марте 2014 года поступает на службу в Одесский районный военкомат, но уже в ноябре 2014 года переводится в 54-ю отдельную механизированную бригаду в должности командира механизированной роты.

5. В 2017 году приказом командования переводится в 92-ю отдельную механизированную бригаду на должность командира механизированного батальона.

6. В 2020 году назначается заместителем командира 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ.