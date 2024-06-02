Ужасы не нашего городка: и цвет не тот, и пол не тот, и костюмчика не так сидит

Что общего между сексуальной ориентацией чиновников, военными павлинами и бордюрами непатриотичных цветов? Все эти темы всерьез и крайне активно обсуждаются в последнее время властями РФ.
Еще в прошлом году и символика, и само движение ЛГБТ в России были признаны экстремизмом. Дав добро охоте на ведьм путем запрета «пропаганды» ЛГБТ в стране, российские власть имущие, справедливости ради, начали отлавливать представителей нетрадиционной ориентации не только на вечеринках в ночных клубах, но и среди себе подобных.
Пауки в банке
Министр молодежной политики расположенной на Волге Самарской области РФ Сергей Бурцев не так давно объявил, что уходит в отставку из-за обвинений в гомосексуальности. В запретных на сегодняшний день в РФ отношениях со своим подчиненным министра обвинил депутат Госдумы Александр Хинштейн, который курирует Самарскую область.
Обсуждая случившееся с журналистами, Хинштейн заявил, что в принципе «не видит ничего плохого» в проверке сексуальной ориентации чиновников, учителей и других работников госсектора, причем еще до назначения их на новые посты.
«У меня самого двое детей. И я точно был и буду против того, чтобы кто-то из учителей моих сыновей представлял нетрадиционные сексуальные ценности», - заявил Хинштейн. Правда, каким именно образом можно было бы проверять чиновников в сексуальном плане, Хинштейн не уточнил.
Пазолини – вон!
В продолжение темы о пропаганде ЛГБТ российские издатели подвергли цензуре биографию знаменитого итальянского кинорежиссера Пазолини, который в свое время был исключен из коммунистической партии за гомосексуальность, а позже стал открытым геем.
Не так давно в российском издательстве АСТ вышла книга «Пазолини. Умереть за идеи» авторства Роберто Карнеро. На сайте издательства указано, что «текст книги был сокращен в связи с 478 федеральным законом», первым на это обратил внимание журналист Иван Давыдов. Под этот российский закон подпадает и становится запрещенной «информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола». Телеграм-канал «Осторожно, новости» утверждает, что под цензуру попала «примерно пятая часть книги».
Иван Давыдов отмечает, что ранее подобные методы цензурирования в РФ уже применяли, например, к книге Макса Фалька «Вдребезги» о любви двух молодых людей - вымарывание коснулось 3% текста. Таким же образом поступили с частью текста книги Марка Мэнсона «Все хреново» - в них автор писал о действиях советской армии в Польше и сравнивал СССР с Германией времен Гитлера.
И цвет не тот
В Новосибирске жители одного из многоквартирных домов пожаловались в управляющую компанию на то, что в одном из их дворов желтые и синие бордюры. В российской соцсети «ВКонтакте» одна из пользовательниц опубликовала фото и видео бордюра, окрашенного в желто-синие цвета, и написала: «Вот такая красотища появилась ранним утром, пока все спали, во дворе на Танковой, 45/2. Возникает вопрос, почему нельзя было покрасить в цвета российского триколора?»
Коммунальщики после этого оперативно извинились, на вопрос ответили и пообещали перекрасить бордюр в синий и красный цвета.
«Уже закрашивают. Просто получилась накладка. Там взяли краску пяти цветов, чтобы покрасить скамейки и бордюры. А у нас рабочий, как я называю, „союзник с Азии“, и он вот взял эти два цвета. Я, говорит, что-то в голову взбрело, что красиво будет желто-синий, и взял и покрасил с бухты-барахты», - оправдался управляющий УК и, более того, пообещал отругать подрядчика. «Буду по-любому директора ругать. Такие вещи надо объяснять. Я сам против, для меня это нонсенс. Я прошу извинения», - заявил глава УК российским журналистам.
Сочетание желтого и синего цветов, которые есть на украинском флаге, периодически внезапно становится «красной тряпкой» для правоохранительных органов России после начала войны в Украине. Например, весной на журналистку Антониду Смолину из Великого Устюга написали донос о «дискредитации» армии из-за фотографии во «ВКонтакте», на которой она стоит в желтой куртке на фоне голубого неба.
А в Москве полиция составила протокол о «дискредитации» армии на Станислава Нетесова из-за того, что его волосы были окрашены в голубой, зеленый и желтый цвета. При этом сотрудники полиции обратили внимание на волосы Нетесова, когда он сам пришел в отделение, чтобы подать заявление об избиении и краже. Более того, после этого у Нетесова сняли отпечатки пальцев и вручили повестку в военкомат, заявив, что заставят его «целовать родную землю в окопах».
Платьям - бой
Театр Табакова в Москве, которым руководит Владимир Машков, отменил спектакль «Мольер, avec amour». Дело в том, что в этой постановке актер Александр Фисенко носит женский костюм.
«Мольер, avec amour» вышел в Театре Табакова еще в январе 2021 года. Это спектакль Сергея Газарова, который возглавляет другую московскую площадку - Театр Сатиры. Спектакль основан на пьесе Михаила Булгакова «Полоумный Журден», которая, в свою очередь, представляет собой адаптацию «Мещанина во дворянстве» - хрестоматийной комедии Жана-Батиста Мольера.
И все было хорошо до 22 февраля 2024 года, пока спектакль в своем Telegram-канале не раскритиковал глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. Этот господин регулярно пишет в РФ доносы на недостаточно патриотичных, по его мнению, артистов. На этот раз он выразил возмущение тем, что актер Александр Фисенко в спектакле носит женский костюм - в то время, как «идет СВО».
«Вечеринка Ивлеевой отдыхает», - заявил Бородин. Он добавил, что решил бы «проблему» в составе отряда «Смерш», если бы таковые снова создали в России. В другой записи Бородин просто оскорбляет артистов театра.
При этом сам Владимир Машков, который возглавляет Театр Табакова с 2018 года, в 2022 году поддержал полномасштабное вторжение России в Украину и повесил на фасаде театра огромную букву Z. Машков также регулярно участвует в пропагандистских концертах в поддержку войны.
Подписал – въезжай!
Если не удается настроить на нужную патриотическую волну своих, вероятно, это удастся сделать с чужими, то есть, с иностранцами, приезжающими в РФ, решили депутаты и придумали законопроект о том, что при въезде в РФ иностранцы будут сразу подписывать документ о лояльности.
Иностранные граждане, въезжающие в Россию, должны будут расписываться в том, что уважают духовно-нравственные ценности РФ и не планируют вмешиваться в политику страны. Такой законопроект рассматривается с подачи основной провластной российской партии «Единая Россия».
Основные интересы РФ сегодня – ведение войны в Украине, что, в частности, признано в Эстонии и других странах ЕС террором. Сложно сказать, как именно российский режим будет трактовать понятие «деятельность в ущерб интересам»: например, таковым вполне может быть признан сам факт принадлежности к недружественному России государству. А их сегодня около 50, включая весь ЕС.
Павлины на передовой
Свой вклад в войну вложил зоопарк, расположенный в городе Липецк. Он «безвозмездно передал в дар двух павлинов (самца и самку) в зону СВО в роту материального обеспечения 252 мотострелкового полка ВС РФ», как говорится в сообщении учреждения. По мнению администрации, красота птиц «воодушевляет и приносит частичку радости». Неизвестно, правда, получили ли «духовное умиротворение», глядя на бедных птиц, военные.
Также неясно, живы ли эти павлины в принципе, потому что написать об этом в России некому: независимая журналистика в стране жестко карается. Так, на начало мая в России, по данным издания «Верстка», как минимум 26 журналистов были осуждены или арестованы. За последние годы минимум 15 журналистов в России были признаны виновными по уголовным делам - 12 из них отбывают наказание в колонии, двоим назначили условные сроки, еще одному - принудительные работы.
Самые распространенные статьи УК, по которым преследуют журналистов в РФ - «военные фейки» (минимум 7 дел), «экстремистские» статьи (6 дел) и вымогательства (5 дел). Такие дела.