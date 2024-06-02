Ужасы не нашего городка: и цвет не тот, и пол не тот, и костюмчика не так сидит

Сочетание желтого и синего цветов, которые есть на украинском флаге, периодически внезапно становится «красной тряпкой» для правоохранительных органов России после начала войны в Украине. Например, весной на журналистку Антониду Смолину из Великого Устюга написали донос о «дискредитации» армии из-за фотографии во «ВКонтакте», на которой она стоит в желтой куртке на фоне голубого неба.

А в Москве полиция составила протокол о «дискредитации» армии на Станислава Нетесова из-за того, что его волосы были окрашены в голубой, зеленый и желтый цвета. При этом сотрудники полиции обратили внимание на волосы Нетесова, когда он сам пришел в отделение, чтобы подать заявление об избиении и краже. Более того, после этого у Нетесова сняли отпечатки пальцев и вручили повестку в военкомат, заявив, что заставят его «целовать родную землю в окопах».

Платьям - бой

Театр Табакова в Москве, которым руководит Владимир Машков, отменил спектакль «Мольер, avec amour». Дело в том, что в этой постановке актер Александр Фисенко носит женский костюм.

«Мольер, avec amour» вышел в Театре Табакова еще в январе 2021 года. Это спектакль Сергея Газарова, который возглавляет другую московскую площадку - Театр Сатиры. Спектакль основан на пьесе Михаила Булгакова «Полоумный Журден», которая, в свою очередь, представляет собой адаптацию «Мещанина во дворянстве» - хрестоматийной комедии Жана-Батиста Мольера.